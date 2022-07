रामलाल ठाकुर की प्रेस वार्ता: कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन रामलाल ठाकुर (Ramlal Thakur Press conference) मंडी में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे.

रामलाल ठाकुर की प्रेस वार्ता.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 12 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

हिमाचल मौसम अपडेट.

यूनियन कैबिनेट की बैठक: आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और यूनियन कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet Meeting) आज होगी.

यूनियन कैबिनेट की बैठक.

श्रीलंका के राष्ट्रपति सौंपेंगे इस्तीफा: श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आज संसद अध्यक्ष को (Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa) अपना इस्तीफा सौंपेंगे.

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे.

आज दिखाई देगा सुपरमून: यदि आप पिछले महीने के सुपरमून का नजारा (Supermoon) देखने से चूक गए हैं, तो आपके पास एक और मौका है. आज गुरु पूर्णिमा है. इस गुरु पूर्णिमा पर कई संयोग एक साथ बन रहे हैं. वहीं विज्ञान की लिहाज से देखें तो इस बार गुरु पूर्णिमा पर अनोखी खगोलीय घटना होने जा रही है. नासा (NASA) का कहना है कि साल 2022 का दूसरा सुपरमून इस हफ्ते तीन दिनों तक नजर आ सकता है.