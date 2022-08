ठियोग/शिमला: हिमाचल प्रदेश में आफत की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही (rain in himachal) है. जिससे बारिश के बीच होने वाले नुकसान भी जारी (landslide in himachal pradesh) है. ठियोग में तेज बारिश (rain in theog) के कारण टिक्कर पंचायत के ठाणकू गांव में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो (theog thanku road damaged) गई. भूस्खलन होने से 4 घर भी पूरी तरह से तहस नहस हो गए, जिससे इन 4 परिवारों के करीब 35 लोग खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बिताने को मजबूर है.

लोगों में रोष: बता दें कि टिक्कर पंचायत के तहत गांव नेरी से सड़क शाया कुठार से भड़ास पुल तक जाती है. जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आती है, लेकिन भारी बारिश के चलते सड़क टूट गई और सड़क की सारी मिट्टी और पत्थर चार घरों पर गिर (landslide in theog) गए. जिससे 2 घरों को भारी नुकसान हुआ है. सड़क टूटने के बाद बड़े-बड़े पथर घर को तोड़ते हुए बाहर निकले जिससे लोगों की जान बाल-बाल बची. इस हादसे के बाद अब घर के लोग खुले आसमान के निचे रहने को मजबूर हैं. लोगों ने इस बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आया जिससे लोगों में भारी रोष है.

बाकी घरों को भी खतरा: इस सड़क के लगातार टूटने से बाकी बचे हुए मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है. जिसके चलते पिछले दो-तीन दिनों से 4 परिवार के 35 लोग तिरपाल के नीचे जीवन काट रहे (4 houses destroyed in thanku) हैं.स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा उनकी सुध नहीं ली गई. वहीं, एसडीएम ठियोग ने पटवारी को मौके का जायजा लेने के निर्देश दिए है.

ये भी पढ़ें: Landslide in Kullu तीर्थन घाटी के गुशैनी पेखड़ी सड़क मार्ग पर भारी भूस्खलन, बाल बाल बचा परिवार