शिमला: वेतन विसंगति के खिलाफ हिमाचल पथ परिवहन कंडक्टर संघ ने अब क्रमिक हड़ताल शुरू (Strike of Himachal Road Transport Conductor Union) कर दी है. ये हड़ताल आगामी 12 दिन तक चलेगी. शिमला के ओल्ड बस स्टैंड (Old bus stand of Shimla) में प्रदेशभर से आए कंडक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं. कंडक्टर यूनियन ने हड़ताल करने का फैसला मंगलवार रात को ही बैठक में ले लिया था. यूनियन का कहना है कि हिमाचल में सिर्फ कंडक्टर ही ऐसी कैटेगरी है, जिन्हें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है.

कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीत महेंद्र (HRTC Preet Mahendra) ने कहा कि सरकार द्वारा दिए जा रहे छठे वेतन आयोग में क्लास थ्री के सभी कर्मचारियों को 10300+3200 का वेतनमान देने की बात की गई थी. लेकिन, अभी तक कुछ नहीं हुआ. ऐसे में कंडक्टर यूनियन के सदस्य आगामी 12 दिन तक ओल्ड बस स्टैंड में इसी तरह से क्रमिक हड़ताल पर बैठे रहेंगे. उनका कहना है कि हिमाचल परिवहन के कर्मचारियों के साथ धोखा हाे रहा है. इसलिए नए वेतनमान लागू कराने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है.

कंडक्टर यूनियन (Himachal Road Transport Conductor Union) का आरोप है कि सरकार HRTC कर्मचारियों का वेतन 5910+1900 फिक्स किया गया है. हिमाचल परिवहन कंडक्टर यूनियन का आरोप है कि वर्ष 2012 से परिवहन निगम में अधिकारियों द्वारा क्लास थ्री के कर्मचारियों का वेतन 5910+2400 फिक्स कर दिया था. जबकि अब इसे फिर से घटाकर 5910+1900 कर दिया है. वेतनमान बढ़ाने की जगह घटा दिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतनमान मिल रहा है.