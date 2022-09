शिमला: हिमाचल में चुनावी वर्ष (Himachal assembly election 2022) में राजनीति दल कर्मचारी वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं. कांग्रेस ने जहां सत्ता में आने के दस दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की गारंटी दी है. वहीं, अब आम आदमी पार्टी (Himachal Aam Aadmi party) ने भी ओल्ड पेंशन की बहाली का ऐलान कर दिया है. ओपीएस को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की प्रदेश व केंद्र सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि यदि बीजेपी सरकार ओपीएस लागू नहीं करती है तो AAP की सरकार बनने पर ओपीएस बहाल की जाएगी.

आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि पंजाब कि AAP सरकार ने ओपीएस बहाली की कवायद शुरू कर दी है. उन्होंने मांग उठाई कि हिमाचल में बीजेपी सरकार 7 दिन में ओपीएस बहाल करे. यदि ऐसा नहीं होता है तो वह सत्ता में आने पर कर्मचारियों को ओपीएस का हक देंगे. उन्होंने कहा कि ओपीएस की बहाली (Himachal Aam Aadmi party on OPS) को लेकर कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं. लेकिन जयराम सरकार उनकी बात तक नहीं सुन रही है.

OPS पर आम आदमी पार्टी का ऐलान.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ओपीएस (OPS in Himachal) को लेकर कर्मचारियों को आज गारंटी दें रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 दिनों में ओपीएस की बहाली की बात कर रही हैं. लेकिन सबसे पहले वीरभद्र सरकार ने ही इसे बंद किया था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों (Demands of employees in Himachal) को गुमराह कर रही है. हिमाचल में लोगों का आम आदमी पार्टी में लगातार विश्वास बढ़ रहा हैं. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर सभी गारंटियां पूरी की जाएंगी.

