शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है. राजधानी शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया (fresh snowfall in shimla) है. कुफरी, नारकंडा में भी शनिवार सुबह से ही बर्फबारी का (snowfall in himachal) दौर जारी है. बर्फ के फाहे देख शिमला पहुंचे पर्यटक खुशी से झूम उठे और और बर्फ के बीच जाकर मस्ती (tourist enjoying in shimla) करने लगे.

मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की गई थी. बीते दिन भी लाहौल-स्पीति, किन्नौर और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे कई जगह यातायात ठप हो गया (roads closed in himachal) है. शिमला के कुफरी-ठियोग सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है. नारकंडा में भी वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है.

मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश में शुक्रवार को भी कुछ एक ही स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हुई है. 28 फरवरी से प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते आगामी 3 दिन मौसम खराब बना रहेगा. बर्फबारी के चलते तापमान में भी काफी गिरावट आई है. पारा लुढ़कने से ठंड भी बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें: स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि, सीएम जयराम ने दी श्रद्धांजलि