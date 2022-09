शिमला: (fraud in shimla) प्रदेश में साइबर ठगी के मामले थम नही (cyber crime in shimla) रहे है. ताजा मामले में शिमला पुलिस के पास ब्लैकमेलिंग का मामला (blackmailing in shimla) दर्ज हुआ है. एक व्यक्ति ने एक लड़की पर वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेल करके 23 लाख ठगने की शिकायत (fraud of 23 lakhs in shimla) पुलिस में दर्ज कराई है.

लड़की ने 23 लाख ठगे: शिकायतकर्ता पंकज शर्मा ने शिकायत में कहा है कि उनके पिता सत्य देव शर्मा गांव नंदाला पीओ जांगला, तहसील चिढ़गांव को बीते 28 अगस्त को एक लड़की का वीडियो कॉल आया. उसके बाद लड़की ने वीडियो फुटेज को एडिट कर (cheating by editing video in shimla) ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. शिकायतकर्ता घबरा गया और उसने अलग-अलग खातों में 23 लाख रुपया डाल दिया.

लगातार मिल रही धमकियां: मामला प्राथमिकी संख्या 83/22, IPC की धारा 420,120 बी और धारा 66 सी, 66 डी, 66 ई (आई एंड टी एक्ट) 2008 के तहत दर्ज किया गया है. साइबर थाना शिमला से जीरो एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी पीएस चिढ़गांव को किए गए. एसपी शिमला मोनिका भटुंगरू ने जांच के आदेश जारी कर दिए. फिलहाल पुलिस ने सभी तरह का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया और और आरोपी लड़की को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है. पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी लड़की को गिरफ्तार किया जाएगा. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के लगातार मामले सामने आ रहे है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है.

