शिमला: जिला शिमला के उपमंडल चौपाल के नेरवा में दो व्यक्तियों की बिजली के करंट लगने से मौत हो (Due To Electricity Current Two People Died) गई. पुलिस मामले में जांच कर रही (Two People Died in shimla) है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला बुधवार शाम 5:00 बजे का नेरवा की ग्राम पंचायत मानू भाविया के मानोल्टुवा का बताया जा रहा है. पहले मृतक की पहचान अमन शर्मा (24 वर्ष), तहसील नेरवा जिला शिमला जो बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी में तैनात था के रूप में हुई है.

दूसरा व्यक्ति की पहचान अमर सिंह (47 वर्ष) गांव व डाकघर ज्ञां तहसील नेरवा जिला शिमला के रूप में हुई (Due To Electricity Current People Died in Nerwa) है. अभी तक की जानकारी अनुसार यह हादसा बिजली के खंबे को बदलते समय पेश आया है, जब बिजली के खंबे को कुछ लोगों द्वारा गड्ढे में डाला जा रहा था, तो उसी समय खंबा लोगों से अनियंत्रित हो गया और सामने से गुजर रही एलटी लाइन के ऊपर गिर गया. जिस कारण दोनों व्यक्ति की मौत हो गई. दोनों व्यक्तियों को सिविल अस्पताल नेरवा लाया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया. मामले की पुष्टि डीएसपी शिमला कमल वर्मा ने की है.