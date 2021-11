शिमला: देवभूमि हिमाचल (Devbhoomi Himachal) में सर्दियो में काफी बर्फबारी होती हैं. ऐसे में देवभूमि के बर्फ से चादर ओढ़े पहाड़ों (mountains covered with snow) की सुंदरता को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक (tourist) हिमाचल का रुख करते हैं. अधिकतर पर्यटक यहां पर पड़ रही ठंड के आदि नहीं होते, जिस कारण वह यहां पर आकर बीमार हो जाते हैं. कई बार यहां पर ठंड से लोगों की मौत भी हो जाती है. बता दें पिछले साल 2020 से फरवरी 2021 तक ठंड के कारण शिमला में ही 2 से 3 मौत की हुई थी. इसके अतिरिक्त हार्ट अटैक (death due to heart attack) के कारण भी मौत हुई थी जिसमें पर्यटक भी शामिल थे.



ठंड में कौन सी बीमारी होती है और उनसे कैसे बचा जाए इस बारे में जब आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग (Department of Medicine of IGMC) के सहायक प्रोफेसर डॉ विमल भारती (Assistant Professor Dr. Vimal Bharti) से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सर्दियों में ठंड से होने वाली बीमारी जिसमे सर्दी जुकाम, निमोनिया, ज्यादा होने की संभावना रहती है. उनका कहना था कि ठंड में हार्ट अटैक के मामले भी ज्यादा होते हैं. ऐसे में हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि सर्दियों में बैलेंस डाइट लें, पानी ज्यादा पिए ओर मौसमी सब्जी व फल का सेवन करें.



डॉ. भारती (Dr. Bharti) ने बताया कि कोरोना के दौर में सर्दियों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी (need to be careful in winter) हैं. उन्होंने कहा कि सर्दी से बचना चाहिए और यदि बीमार हो जाए तो उसे हल्के में न लें और अस्पताल में चेक करवाएं. उन्होंने कहा कि सर्दियों में बच्चों के साथ साथ दमा और हार्ट के मरीजों (asthma and heart patients) का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने लोगों से सर्दियों में नशे से दूर रहने की भी अपील (Appeal to stay away from drugs) की हैं. उन्होंने कहा कि नशे के कारण हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम (respiratory system) कमजोर हो जाता है, जिससे बीमारियों के जल्दी लगने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए नशे से दूर रह कर बैलेंस डाइट लें.

