किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ मे प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष का (NEW PENSION SCHEME KARAMCHARI MAHASANGH) कार्यकाल समाप्त होने को आया है, लेकिन सरकार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करने की मांग के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है. जिसके चलते प्रदेश का कर्मचारी वर्ग परेशान है.

बलदेव बिष्ट ने कहा कि जल्द (press conference of Baldev Bisht) ही विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में समय रहते प्रदेश सरकार हिमाचल के एक लाख 20 हजार कर्मचारियों की मांग को पूरी करते हुए ओल्ड पेंशन को (old pension demand in Himachal) लागू नहीं करती है तो कर्मचारी सरकार के मिशन रिपीट के दावे को मिशन डिलीट करने का काम करेंगे.

न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट

उन्होंने कहा कि अब न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ प्रदेश के 12 जिलों में अधिवेशन करने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत 2 जून को जिला किन्नौर से होगी. उन्होंने बताया कि इन अधिवेशनों में जिले के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन को लेकर चर्चा करने के साथ सरकार से ओल्ड पेंशन लागू करने पर जोर डालेंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा की (NEW PENSION SCHEME KARAMCHARI MAHASANGH) अगर अब भी सरकार ने कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो कर्मचारी आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार के खिलाफ वोट डालकर इस बात का जवाब देंगे.

