शिमला: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry covid report) की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोविड-19 के कुल 6,358 नए मामले (Covid-19 new cases) सामने आए हैं. वहीं, कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 75,456 तक पहुंच गए हैं. दूसरी तरफ, कोरोना के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. ओमीक्रोन संक्रमण के अब तक 653 मामले दर्ज हो चुके हैं. जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 23 नए मामले सामने आए हैं. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से दी गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वेरिएंट के 653 मामले सामने आ चुके हैं. इसमें से 167 मामलों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है. इसके बाद दिल्ली 165, केरल 57 और तेलंगाना ने 55 मामलों की पुष्टि की है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में ओमीक्रोन की संख्या अब 165 पहुंच गई है. वहीं, आज ओमीक्रोन के 23 नए मामले सामने आए हैं. इसके अलावा 23 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज (दोपहर 2 बजे तक) कोरोना संक्रमण के 73 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 46 मरीज स्वस्थ हुए हैं. राहत की बात यह है कि प्रदेश में पिछले 48 घंटों में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,856 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 28 हजार 653 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 24 हजार 409 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं. हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal ) अभी 370 हैं.

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन (Health Bulletin) के मुताबिक हिमाचल में अब तक (मंगलवार , 27 दिसंबर, रात 9 बजे तक) कुल 40,09,364 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. इनमें 37,80,671 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. वहीं, अभी 40 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग में है.

कोविन पोर्टल के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात 9 बजे तक (एक दिन में) 5,150 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. प्रदेश में अब तक 1,13,46,638 वैक्सीन की डोज दी गई है. हिमाचल में अब तक 58,57,774 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 54,88,864 लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज (Himachal pradesh fully vaccinated) दी गई है.

