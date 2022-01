शिमला: नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिज मैदान को बंब से उड़ाने की धमकी का अलर्ट बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से आया था. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को सचिवालय में (Shimla Bomb Threat) पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. उन्होंने कहा कि रिज मैदान के लिए सिक्योरिटी अलर्ट बहुत ही विश्वसनीय माध्यम से आया था.

उन्होंने कहा कि यह अलर्ट देर शाम हमारे (CM Jairam on Bomb Threat) पास पहुंचा था. जिससे पहले से ही बड़ी संख्या में पर्यटक रिज मैदान पर पहुंच चुके थे. ऐसे में रिज को जल्द से जल्द खाली करवाना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही. लेकिन प्रशासन ने बहुत ही संयम और बेहतर तरीके से पूरी स्थिति को संभाला और निश्चित समय के अंदर रिज मैदान को खाली भी करवाया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी खतरा टला नहीं है. प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो, इस बात का (Shimla Bomb Blast Threat) भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन शहर में हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात है और चौकसी बढ़ा दी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही विश्वसनीय माध्यम से अलर्ट की सूचना आई, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई. वहीं, तुरंत रिज खाली करने की प्लानिंग की गई. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के चंडी मंदिर स्थित आर्मी यूनिट का इसमें पूरा सहयोग मिला. प्रदेश सरकार के निवेदन पर तुरंत बम डिफ्यूज स्क्वायड शिमला पहुंच गया. जिसके बाद हिमाचल प्रशासन के इंतजाम और भी मजबूत हो गए.

इसके लिए उन्होंने चंडी मंदिर चीफ आर्मी यूनिट (Bomb Diffuse Squad chandi mandir) का भी धन्यवाद किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अवसर पर देश विरोधी ताकतों का उद्देश्य रहता है कि शांत स्थानों पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा किया जाए. मुख्यमंत्री ने श्री वैष्णो देवी में भगदड़ मचने से घायल हुए लोगों और मृतकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने कहा कि कई बार इस प्रकार की (CM Jairam on Vaishno Devi Stampede) दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है. इसके लिए वह संवेदना व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की स्थिति अलर्ट मिलने के बाद उत्पन्न हुई थी. उस समय भी प्रशासन को इस प्रकार की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटना था. लेकिन (Security in Himachal after Bomb Threat) प्रशासन ने बहुत बेहतरीन कार्य किया और लोगों ने भी बहुत सहयोग किया. उन्होंने कहा कि पुलिस के निवेदन पर लोग धीरे-धीरे रिज मैदान से हट गए. इसके लिए मुख्यमंत्री ने पर्यटकों का भी आभार व्यक्त किया.

