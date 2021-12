शिमला: जिले सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं. आए दिन सड़क हादसे में मासूम लोग घायल हो रहे हैं. ताजा मामले में रविवार को तारा देवी के समीप एक निजी बस और कार की जोरदार टक्कर ( bus and car collision in Tara Devi ) हो गई. इस हादसे में गाड़ी में सवार लोगों को हल्की चोटें (2 people injured in bus and car collision in shimla) आईं हैं, जिन्हें आईजीएमसी हॉस्पिटल ले जाया गया है. बस और कार को पुलिस क्रेन की मदद से हटा लिया गया है.

पुलिस से मिली जानकारीक अनुसार रविवार देर शाम तारा देवी के समीप एक निजी बस व एक कार में जोरदार टक्कर हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर बालूगंज पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और गाड़ी में से दो लोग जिन्हें हल्की चोटें आईं थी उन्हें निकालकर उपचार के लिए आईजीएमसी भेज दिया.

डीएसपी कमल वर्मा (dsp kamal verma on road accident) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पुलिस घटना के मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है.

