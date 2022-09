जोइया मामा कहने पर पहले गुस्सा हुए थे सीएम जयराम, अब चुनावी साल में भांजों पर बरस रहा प्यार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले जोइया मामा कहने पर भड़क जाते (JOIYA MAMA PUCHUDA SLOGAN) थे. लेकिन अब सीएम ने इसे अपना चुनावी हथियार बना लिया है. सदन में गुस्से में आकर सीएम जयराम ठाकुर ने यहां तक कह दिया था कि व्हाट इज दिस जोइया मामा, लेकिन अब मुख्यमंत्री का भाजों और भांजियों के प्रति खूब प्रेम उमड़ रहा है. हाल ही में सिरमौर दौरों में सीएम जयराम ठाकुर ने जन सभाओं में कहा था कि मामा ने अपना फर्ज निभाया है और अब भांजों की बारी है. जाहिर है चुनावी साल में राजनेता इस तरह की भावुक अपीलें करते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि सीएम जयराम ठाकुर एक समय जोइया मामा कहे जाने पर नाराज हो गए थे और बाद में उसी को चुनावी हथियार बना लिया है.

कांग्रेस की गारंटी पर सुरेश भारद्वाज का तंज, कहा: क्या प्रतिभा सिंह भी लेंगी 1500 रुपये प्रति महीना

हिमाचल कांग्रेस की तरफ से दी गई दस चुनावी गारंटियों में से एक गारंटी पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तंज कसा (Suresh Bhardwaj on Himachal congress) है. उन्होंने कहा कि क्या प्रतिभा सिंह भी 1500 रुपये प्रति महीना लेंगी. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की जनता को ये बताना चाहिए कि ऐसे वादों के लिए पैसा कहां से आएगा. उन्होंने कांग्रेस पर कर्मचारियों को गुमराह करने के आरोप भी लगाए.

महिलाओं को बस किराए में पचास फीसदी छूट का मामला, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

हिमाचल सरकार द्वारा महिलाओं को बसों किराए में पचास फीसदी छूट के फैसले के खिलाफ (50 percent concession in HRTC Buses) दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया (Reservation for women in HRTC Bus fare) है. याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ में हो रही है. शुक्रवार को न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

Himachal Congress tickets: 1347 नेताओं ने किया टिकट के लिए आवेदन, इस सीट से आई सबसे ज्यादा एप्लीकेशन

हिमाचल कांग्रेस में टिकट आवेदन की आज अंतिम तिथि थी. हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के (Application for Himachal Congress ticket) लिए प्रदेश भर से 1347 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सबसे ज्यादा आवेदन शिमला शहर से आवेदन आए हैं. शहर से 40 नेताओं ने टिकट मांगी है. पढ़ें पूरी खबर..

जल्द बिलासपुर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक

बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर (PM Narendra Modi visit to Bilaspur) हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने एम्स बिलासपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि जल्द ही एम्स बिलासपुर में आईपीडी की सुविधा का भी शुभारंभ होगा. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने एम्स कैंपस के अंदर हेलीपैड, आइस ब्लॉक सहित सभी विभागों के भवनों का निरीक्षण किया और एम्स प्रबंधन को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

कांग्रेस अपना हर वादा करेगी पूरा, रिवाज नहीं सत्ता बदलना तय: राजेंद्र राणा

हिमाचल में जनता रिवाज नहीं सत्ता बदलेगी. ये दावा किया है कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता हिमाचल के विकास के लिए कांग्रेस को (MLA Rajinder Rana Target BJP) सत्ता में लाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश कर्जे में डूबा है, बेरोजगार हताश है, कर्मचारी निराश है, महंगाई आसमान छू रही है. ऐसे में सत्ता परिवर्तन तय है क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी.

यशवंत छाजटा ने शिमला शहरी से टिकट के लिए किया आवेदन, कहा: 15 सालों से हो रही हार का सूखा करेंगे खत्म

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशवंत छाजटा (Yashwant chhajta to contest election) ने शिमला शहरी सीट से टिकट के लिए आवेदन किया (Shimla urban Constituency) है. शांत स्वभाव के छाजटा की जनता के बीच मजबूत पकड़ है. अब उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है. पढ़ें पूरी खबर....

नाहन में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ, 11 जिलों के 120 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

नाहन में आज राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज (State level badminton competition in Nahan) हुआ. इस प्रतियोगिता में 11 जिलों के 120 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर....

Lumpy Skin Disease Virus: हिमाचल में लंपी वायरस से निपटने में सरकार फेल, किसान सभा ने लगाए आरोप

हिमाचल में लंपी वायरस को (Lumpy virus in Himachal) लेकर सरकार कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही है. लंपी वायरस से सैंकड़ों पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार प्रभावित पशुपालकों को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दे रही है. यह सवाल हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने उठाए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

देहरादून के कालसी में खाई में गिरी कार, हिमाचल के तीन लोगों की हुई मौत

देहरादून के कालसी में कार के खाई में गिरने से तीन लोगों की मौके पर मौत हो (Himachal car accident in Dehradun) गई. कार हिमाचल प्रदेश की है. कार सवार दो लोगों की पहचान हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है. जबकि तीसरे की पहचान की जा रही है.

