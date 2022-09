कांग्रेस का आज सुजानपुर में हल्ला-बोल, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला साधेंगे भाजपा पर निशाना

हिमाचल में कांग्रेस नेताओं का लगातार भाजपा का दामन थामने के बाद आज सुजानपुर में कांग्रेस हल्ला (Congress rally in Sujanpur today) बोलेगी. कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा की संकल्प रैली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद रहकर भाजपा पर निशाना साधेंगे. (Himachal Assembly Election 2022)

चुनावी साल में बढ़ रही जयराम सरकार की मुश्किलें, अब नाहन में गुर्जर समुदाय की महिलाओं ने मोर्चा खोला

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के फैसले के बाद प्रदेश की जयराम सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है. नाहन में आज डीसी ऑफिस परिसर में गुर्जर समुदाय की महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठ गई. (Gurjar community women Hunger strike in Nahan)

CM जयराम आज सिराज को देंगे कई सौगातें, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी रहेंगी मौजूद

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सिराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं. इस दौरान वे जंजैहली में करोड़ों की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास (CM Jairam on Janjehli Tour) करेंगे. वहीं, सिराज विधानसभा क्षेत्र के ढीम कटारू में महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है. जहां बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी (BJP leader Meenakashi Lekhi) मौजूद रहेंगी.

किन्नौर में बैली ब्रिज से टकराया ट्रक, नेशनल हाईवे - 5 रहा बाधित

किन्नौर के चोलिंग नामक स्थान पर नेशनल हाइवे- 5 पर एक ट्रक बैली ब्रिज से टकरा गया, जिसके बाद नेशनल हाइवे -5 पर वाहनों की आवाजाही एक घंटे से ज्यादा बाधित रही. बाद में प्रशासन ने सेना कैंप में मौजूद जवानों की मदद से छोटे वाहनों के लिए सड़क मार्ग को खोला. (Truck collided with bridge in Kinnaur)

हमीरपुर में अश्लील वीडियो के नाम पर फिर ब्लैकमेलिंग, पेंशनर से ठगे 16 लाख से ज्यादा

हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा (Cyber Fraud in Himachal) है. साइबर ठग रोजाना नए तरीकों का इजाद कर लोगों से ठगी कर रहे हैं. ताजा मामले में हमीरपुर में पेंशनर से साढ़े 16 लाख की ठगी की गई (Fraud with pensioner in Hamirpur).

सोलन में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का काम अक्टूबर में होगा शुरू, 20 करोड़ की राशि जारी

हिमाचल प्रदेश के सोलन में अक्टूबर माह से कथेड़ में नए अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य शुरू हो (Kather Hospital Solan) जाएगा. मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास एक साल पहले सीएम जयराम ने किया था. 6 मंजिल अस्पताल के लिए अभी 20 करोड़ की राशि जारी की गई है. (Kather Hospital Solan Construction) पड़ेगा.

Shardiya Navratri 2022: हिमाचल में मां बज्रेश्वरी के दरबार में भक्तों का तांता

शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है.आज माता कुष्मांडा की आराधना की जा रही है.माचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले में स्थित मां श्री बज्रेश्वरी माता का मंदिर जहां नवरात्रि में देश के कौने-कौने से पहुंचकर माथा टेककर मां से खुशहाली का वरदान मांग रहे है. (Maa Brajeshwari Devi Kangra)

लगता है बीजेपी का मिशन रिपीट करवाकर ही दम लेंगे कांग्रेसी...

हिमाचल में कांग्रेस सत्ता पर वापसी का दावा ठोक रही है लेकिन पहले से अंदरूनी कलह और गुटबाजी से जूझ रही हिमाचल कांग्रेस में इन दिनों भगदड़ मची हुई है. रोज कोई ना कोई नेता पद या पार्टी छोड़ देता है. बीते 2 महीने में कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. बीजेपी दावा कर रही है कुछ और कांग्रेस नेता उनके संपर्क में हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के मिशन रिपीट का सपना कहीं कांग्रेसी ही पूरा ना कर दें. (Himachal Congress Factionalism) (Harsh Mahajan Joins BJP)

2 अक्टूबर को होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, इन नेताओं के कट सकते हैं टिकट

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में टिकट आवंटन को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है. टिकट आवंटन को लेकर 2 अक्टूबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक एक बार फिर से होने जा रही है. हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति 35 सीटों के प्रत्याशियों पर लगभग मोहर लगा चुकी है और अब सूची जारी होना बाकी है.

Himachal Cabinet Decisions: आउटसोर्स कर्मचारियों की 'बल्ले-बल्ले', कैबिनेट ने पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने को दी मंजूरी

जयराम कैबिनेट की बैठक से हिमाचल के आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है. कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट बनाने को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मौजूदा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास का नाम बदला जाएगा और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम (Jairam Cabinet Meeting) कंपनी स्थापित की जाएगी. प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी के तहत आएंगे. इस फैसले के बाद आउटसोर्स कर्मियों को ठेकेदारों से छुटकारा मिलेगा. हिमाचल कैबिनेट ने जिला न्यायालय के कर्मियों को संशोधित वेतनमान देने का फैसला भी लिया है. यह वेतनमान जनवरी 2016 से देय होगा.

