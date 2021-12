नाहन: पांवटा साहिब में 26 दिसंबर को वर्ष की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता (masters athletics competition organized in Paonta Sahib) का आयोजन किया जा रहा है. प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर (Baldev Tomar will inaugurate masters athletics competition) करेंगे और समापन समारोह व पुस्कार वितरण हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी (Minister Sukhram will do prize distribution) द्वारा किया जाएगा.



पांवटा साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स के अध्यक्ष रिपुदमन कौशिक (Himachal Pradesh Masters Athletics President Ripudaman Kaushik) ने बताया कि 26 दिसंबर को पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय हिमाचल प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप के विजेता 42वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप (Masters Athletics Competition in himachal) जो कि 21-26 फरवरी, 2022 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित की जा रही है, उसमें वे हिमाचल का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में महिलाओं व पुरुषों के 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर व लॉन्ग जम्प, ट्रिपल जम्प और हाई जम्प, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट व जैवलिन थ्रो के इवेंट्स होंगे.

हिमाचल प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स के सचिव भीष्म चौहान ने बताया कि 35 वर्ष से अधिक आयु के सभी एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं. प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले से खिलाड़ी भाग ले सकते हैं. मास्टर्स एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी 25 दिसम्बर को 2 बजे से 7 बजे तक नगर परिषद खेल मैदान पावंटा साहिब में पंजीकरण करवा सकते हैं. अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो व आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र अवश्य लायें. 26 दिसम्बर को सुबह 9 बजे से स्पर्धाएं आरम्भ हो जाएंगी, प्रतिभागी अधिक सूचना के लिए अपनी जिला एसोसिएशन के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

प्रतियोगिता में हिमाचल के मास्टर्स एथलीट्स उच्च स्तर का प्रदर्शन करें व प्रदेश का मान बढ़ायें ऐसा हमारा प्रयास है. मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (Masters Athletics Federation of India)–हिमाचल प्रदेश, एकमात्र फेडरेशन है जो कि मान्यता प्राप्त है व 35 से 100 वर्ष के खिलाड़ियों को मंच प्रदान कर रहा है, जिससे प्रदेश के हर क्षेत्र के मास्टर्स खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके. अगले साल फिनलैंड में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जुलाई 2022 में आयोजित की जायेगी, व एशियन मास्टर्स मैराथन जो कि नवंबर 2022 में भारत में आयोजित की जानी हैं, इन दोनों में चयन के लिए खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेना आवश्यक है.

