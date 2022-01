नाहान: शिलाई से कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान (Shillai MLA Harshvardhan Chauhan) ने 10 दिनों से बंद एनएच-707 और सरकारी डिपो में घटिया राशन बेचने सहित शिलाई के विकास खंड कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार और भाजपा के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं से वर्तमान सरकार और उनके अधिकारी कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर शिलाई में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधानसभा में शिलाई का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान ने आम जनता की समस्याओं के समाधान में वर्तमान सरकार (Shillai MLA Harshvardhan Chauhan on Himachal government) को असफल करार दिया है. उन्होंने कहा कि सरकारी डिपो से खरीदे गए दाल के पैकेट में मरा हुआ चूहा मिलना इस बात (Dead rat in a packet of pulses) को जगजाहिर कर रहा है कि प्रदेश की जनता को सरकार द्वारा घटिया किस्म का राशन दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों से एनएच-707 वाहनों (NH 707 blocked in sirmaur) की आवाजाही के लिए बंद पड़ा हुआ है और सरकार और उनके अधिकारी सड़क खोलने में रुचि नहीं ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिलाई के विकास खंड कार्यालय में एक बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है. जहां बिना कमीशन के ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा कोई भी एस्टीमेट तैयार नहीं किया जाता है. जिसकी शिकायत वो स्वयं मुख्यमंत्री से भी कर चुके हैं. लेकिन, इसके बावजूद भी हालात जस के तस बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: विख्यात लोक कलाकार विद्यानंद सरैक को पद्मश्री पुरस्कार, हिमाचल का बढ़ाया मान