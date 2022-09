नाहन: हिमाचल में खराब मौसम आफत बनकर बरस रहा है. सिरमौर जिले में बारिश के बाद हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक रास्त पंचायत के खुजराड़ी गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया. जिसमें परिवार के 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा बीती रात उस समय हुआ जब परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे. इस बीच मकान पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आ गया. (landslide in Sirmaur) (Family buried alive after landslide in Sirmaur)

लोगों ने किया निकालने का प्रयास: सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मलबे के नीचे दबे 6 लोगों को निकालने का प्रयास किया, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद परिवार के 5 लोगों के शव निकाले. जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे की पुष्टि एसडीएम शिलाई सुरेश सिंघा ने की है. उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर फौरी राहत देने के निर्देश दिए गए हैं. (5 people of same family killed in landslide in Sirmaur)

मृतकों की हुई पहचान: भूस्खलन की चपेट में आए परिवार की पहचान हो चुकी है. इस मकान में प्रदीप सिंह नाम के शख्स का परिवार रहता था. भूस्खलन में प्रदीप गंभीर रूप से घायल है जबकि प्रदीप की पत्नी ममता (27), बेटी इशिता (8), अलीशा (6), ऐरंग (2) और प्रदीप की भांजी आकांशिका (7) की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल प्रदीप को शिलाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है. (Five died in landslide in Sirmaur) (5 people killed in landslide in Sirmaur)

हिमाचल में बारिश को लेकर अलर्ट: हिमाचल प्रदेश में बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है. प्रदेश में 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लाहौल स्पिति को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 5 जिलों में शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है.(red alert in himachal today)