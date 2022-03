नाहन: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा (suresh kashyap on aam aadmi party) किया. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता से समर्थन मिलने वाला नहीं है. प्रदेश में तीसरी पार्टी का विकल्प ही नहीं है. उन्होंने कहा कि 2022 में हिमाचल में भाजपा ही सरकार (BJP will repeat in HP) बनाएगी.

बता दें, पड़ोसी राज्य पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी तीसरे विकल्प के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की हुंकार भर रही है. बीते दिन शिमला में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हिमाचल में नगर निगम के साथ-साथ प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही. इसी के जवाब में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत के दौरान उपरोक्त बातें कही.

हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से ईटीवी भारत की खास बातचीत

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर कहा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री को यह मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी का कोई भी अस्तित्व आज तक नहीं रहा है. इससे पहले भी कई पार्टियां आईं और विलुप्त हो (suresh kashyap on aam aadmi party) गईं. सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में हमेशा दो ही पार्टियां कांग्रेस व भाजपा के बीच मुकाबला रहा है. ऐसे में अन्य कोई तीसरी पार्टी का यहां कोई अस्तित्व नहीं है. फिर वो चाहे नगर निगम के चुनावों की बात हो या विधानसभा चुनाव की.

सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल की जनता बहुत समझदार हैं. पिछले सवा 4 साल में वर्तमान सरकार ने हिमाचल के विकास और आम जनमानस के लिए कार्य किया (Suresh Kashyap on 2022 election) है. शेष 7-8 महीनों में भी प्रदेश की जयराम सरकार इसी तरह जनहितैषी कार्य करते हुए आम जनता के हक में फैसले लेते हुए आगे बढ़ेगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि हाल ही में जिस तरह से बीजेपी ने चार राज्यों में दोबारा से सरकार बनाई है, उसी तर्ज पर इस बार हिमाचल में भी भाजपा सरकार अपना मिशन रिपीट पूरा करेगी. यहां से भी उस मिथ्या को दूर करेगी, जिसमें एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने (himachal vidhan sabha election 2022) यह भी कहा कि आज देश सहित प्रदेश में भी भाजपा एक सशक्त और मजबूत पार्टी बनकर उभरी है. डबल इंजन की सरकार आमजन के हित में कार्य करते हुए विकास की गति को लगातार आगे बढ़ा रही है.

