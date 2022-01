नाहन: सिरमौर जिले में नशे के कारोबार पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही (Himachal Police campaign against drug) है. खासकर अब जिले के दुर्गम क्षेत्रों में भी नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में जिले की एसआईयू टीम ने संगड़ाह पुलिस थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति को 805 ग्राम चरस के साथ धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है. दरअसल इस मामले में SIU टीम सिरमौर पुलिस को गुप्त सूचना मिली ( DRUG SMUGGLER ARRESTED IN SIRMAUR) थी.

सूचना के आधार पर SIU टीम ने गांव रोंडी के नजदीक घिना मोड़ पर चौरास से नोहराधार सड़क पर एक पैदल चलते व्यक्ति को तलाशी के लिए रोका. इस बीच टीम ने आरोपी के कब्जे से 805 ग्राम चरस बरामद की. आरोपी गांव चौरस, तहसील नोहराधर, जिला सिरमौर का रहने (sirmaur police recovered charas) वाला है.

मामले की पुष्टि एसपी सिरमौर ओमपति जम्वाल ने की (SP Sirmaur on charas case) है. उन्होंने बताया कि नियमों के मुताबिक फिलहाल आरोपी का नाम साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन आरोपी चौरस गांव का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ NDPS ACT की धारा 20 के तहत संगड़ाह थाना की नोहराधार चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश करने की तैयारी चल रही है. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से इस मामले में पूछताछ कि वह यह चरस कहां से खरीद कर लाया था और आगे किसे सप्लाई के लिए जा रहा था.

एसआईयू टीम लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है और जिला के विभिन्न स्थानों पर नशे से जुड़े लोगों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है. वहीं, उन्होंने जिला सिरमौर के लोगों से भी आग्रह किया कि अगर उनके आसपास भी कोई ऐसी अवैध गतिविधियां होती हैं, तो वे इस बारे में सिरमौर पुलिस को अवश्य सूचित करें.

