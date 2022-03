UPSC टॉपर टीना डाबी दोबारा करेंगी शादी, 22 अप्रैल को जयपुर में लेंगी सात फेरे: UPSC टॉपर टीना डाबी अगले महीने जयपुर के एक निजी होटल में 2013 बैच के IAS अधिकारी प्रदीप गवांडे के साथ सात फेरे लेंगी.यहां पढे़ं पूरी खबर...

दुबई एक्सपो में बोले रणवीर सिंह, RRR ने बॉलीवुड को ढेर कर दिया:दुबई एक्सपो के इंडिया पवेलियन में अभिनेता रणवीर सिंह ने 'द ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री' पर बातचीत की.यहां पढ़ें पूरी खबर...

7वीं बार Petrol और Diesel की कीमतों में बढ़ोतरी, जानिए क्या है नई कीमतें:देश में ईंधन की कीमतें लगातार बेतहाशा बढ़ती ही जा रही है. आज मंगलवार को 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये गये. पिछले 8 दिनों में आज 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये गये हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद राजधानी में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे और एक लीटर डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे हो गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बुधवार को कांगड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम, जानें पूरा कार्यक्रम: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को जिला कांगड़ा (cm jairam thakur on kangra tour) के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे. सीएम जयराम अन्तर जोनल यूनिवर्सिटी लेवल (पुरुष) खो-खो प्रतियोगिता (kho-kho competition in kangra) के समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

21367 अमीर किसान: पात्र न होने के बावजूद खाते में आई 21.62 करोड़ किसान सम्मान निधि, अब पाई-पाई वसूल रही सरकार:हिमाचल में किसानों को किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi in Himachal) से बड़ा लाभ मिला है, लेकिन प्रदेश में हजारों ऐसे भी लोग थे, जिन्होंने पात्रता न होने के बावजूद किसान सम्मान निधि का पैसा ले लिया. हिमाचल प्रदेश में 21367 लोग ऐसे थे, जिन्होंने योजना शुरू होने के बाद ये लाभ लिया. इन किसानों के खाते में 21.62 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा हुई. अब इनसे रिकवरी की जा रही है.यहां पढ़ें पूरी खबर...

HIMACHAL में फिर कांपी धरती, कांगड़ा के बाद अब मंडी में भूकंप के झटके:मंडी में भूकंप (earthquake in mandi district) के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई है. राहत की बात यह है कि इसमें कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है. इससे पहले कांगड़ा जिले में 24 मार्च 2022 दोहपर 2 बजकर दो मिनट पर मंडोल में भूकंप के झटके (earthquake in kangra district) महसूस किए गए थे. यहां पढ़ें पूरी खबर..

गर्मी से तपने लगा हिमाचल: ऊना रहा सबसे गर्म, लू को लेकर अलर्ट जारी: हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर (Heat rises in Himachal)दिया है. मैदानी क्षेत्रों में लू चलना शुरू हो (Heat wave alert in Himachal)गई है.बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में लू चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया. ऊना सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. यहां काअधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि शिमला में तापमान 24.7 रहा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में माननीयों का वेतन-भत्ता 2.10 लाख रुपये मासिक, ऐसे बढ़ती है पूर्व विधायकों की पेंशन: हिमाचल में इस समय एक विधायक को वेतन और भत्ते (Salary and allowance of honorables in himachal) मिलाकर 2 लाख 10 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है. वहीं, पूर्व विधायक को 36 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलती है. इसमें महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ दी जाएं तो पूर्व विधायक करीब-करीब एक लाख रुपया मासिक पेंशन का हकदार बन जाता है. पूर्व विधायकों की पेंशन उनके विधायक रहने की अवधि के अनुरूप बढ़ती है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश में माननीयों के वेतन पर टैक्स भरने के मामले में हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस: हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है. यशपाल राणा की तरफ से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है कि विधायकों व मंत्रियों आदि के वेतन पर राज्य सरकार का टैक्स भरना असंवैधानिक है. इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर... शिमला नगर निगम चुनाव:

कांग्रेस चुनाव समन्वय समिति की बैठक 30 मार्च को, राजीव शुक्ला रहेंगे मौजूद: शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है .हालांकि ,अभी तक चुनाव की घोषणा नही हुई, लेकिन भाजपा कांग्रेस दोनों रणनीति बनाने में जुट गई है. कांग्रेस 30 मार्च को रणनीति बनाएगी. कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 30 मार्च को (Congress meeting in Shimla on 30 March)चुनाव समन्वय समिति की बैठक होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

