मंडी: देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत व अन्य सैन्य अधिकारियों के निधन पर वीरवार को ऐतिहासिक सेरी मंच पर पूर्व सैनिकों सहित स्थानीय निवासियों ने शोक सभा कर श्रद्धांजलि (Tribute to Bipin Rawat in Mandi)अर्पित की. इस दौरान सभी ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, इसके साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना (Prayer at Mandi Seri Manch)भी की गई.





इस मौके पर रिटायर्ड कर्नल टीपीएस राणा और भाजपा नेता प्रवीण शर्मा ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सीडीएस बिपिन रावत के साथ अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई दर्दनाक मौत से फोज के साथ साथ देश को भी क्षति हुई. उन्होंने कहा कि इस हादसे के जो भी कारण रहे हो,उन्हें आगे सुधारा जाए ,ताकि ऐसी दुखद घटना दोबारा नहीं हो सके. उन्होंने जनता से भी अपील की फौजियों को राजनीति और अन्य संस्थाओं से दूर ही रहने दें और उनको उचित मान-सम्मान दिया जाए.



बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे (Coonoor Helicopter Accident)में निधन हो गया. इस हादसे में उनकी पत्नी सहित 13 लोगों ने अपनी जान चली गई, जिनमें हिमाचल प्रदेश का एक बेटा 29 वर्षीय बेटे लांस नायक विवेक कुमार भी शहीद हुआ, जबकि एक सैनिक का इलाज चल रहा,जिसके लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है.

