एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आएंगी हिमाचल, भाजपा विधायकों से करेंगी मुलाकात

राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भाजपा बेहद सतर्कता अपना रही है. इसी कड़ी में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (NDA presidential candidate Draupadi Murmu) हिमाचल के भाजपा विधायकों से मुलाकात करेंगी.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में मानसून की दस्तक, कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश, 4 जुलाई तक अलर्ट

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में भी मानसून ने दस्तक दे दी है. बुधवार को मानसून के दस्तक देते ही प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले दो दिनों तक मानसून की अच्छी बारिश होगी. जुलाई में मानसून सक्रिय रहेगा और सितंबर तक रहेगा.

Sex Change in Himachal: लिंग परिवर्तन मामले में फंसा पेंच, IGMC ने प्रार्थी को नहीं दी अनूमति, जानिए वजह

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी (Case of Sex change in IGMC shimla) में लिंग परिवर्तन के लिए आए प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में पेंच फंस (Sex Change in Himachal) गया है. प्रार्थी का आरोप है कि उसे प्रशासन की ओर से प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि बिना टेस्ट के प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता है. वहीं प्रार्थी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ये प्रमाणपत्र लेना उसका अधिकार है. वहीं प्रशासन का तर्क है कि आवेदक को पहले टेस्ट करवाने होंगे, यदि टेस्ट में दावा सहीं पाया जाता है, उसके बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है.

हमीरपुर में शराब के सात ठेके कैंसिल, जानें क्या है मामला

हमीरपुर में एक्साइज पॉलिसी में बिना पंजीकरण की एक ब्रांड की शराब पकड़े जाने पर 7 ठेकों के लाइसेंस कैंसिल कर (Seven liquor contracts canceled in Hamirpur)दिए. ऐसे में अब इन शराब ठेकों की नए सिरे से नीलामी होगी.

जल शक्ति विभाग को मिला प्रतीक चिन्ह, जानें जल शक्ति विभाग किस साल दिया गया था नाम

जल शक्ति विभाग का लोगो जारी (Jal Shakti Department released logo) करते हुए मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रतीक चिन्ह में पानी की बूंदों को सहेजते दो हाथ पहाड़ों में जल संरक्षण व जल संग्रहण के महत्व को प्रदर्शित करते है. उन्होंने कहा कि जल सरंक्षण के लिए जन सहभागिता और महिला-पुरूष की समान भागीदारी आवश्यक है. इसलिए प्रतीक चिन्ह में महिला व पुरूष का हाथ बनाया गया है.

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन से पहले राजधानी ल्हासा में चीन सरकार ने प्रतिबंधों को किया कड़ा, जानें कारण

तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन (tibetan spiritual leader dalai lama birthday) से पहले राजधानी ल्हासा में चीन सरकार ने प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है, जिसको लेकर तिब्बतियों में चीन सरकार के प्रति फिर से भारी विरोध पैदा हो गया है. इन दिनों चीनी अधिकारियों द्वारा दो या दो से अधिक तिब्बतियों के समूहों से पूछताछ की जा रही है कि वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं.

पुलिस कस्टडी से फरार दुष्कर्म का आरोपी, टक्का रोड से किया गया काबू

ऊना जिला मुख्यालय से एक दुष्कर्म आरोपी की पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास करने की घटना (Una police arrested the accused of rape) सामने आई है. आरोपी के खिलाफ 30 मई 2022 को जिला मुख्यालय के नजदीकी एक गांव की 12 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था.

गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड पर प्रतिभा सिंह का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण: सीएम जयराम

लाहौल स्पीति दौरे के दौरान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला के कोटखाई में घटित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को छोटी सी वारदात (Pratibha Singh statement on Kotkhai Gudiya case) करार दिया है. प्रतिभा सिंह के इस बयान पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड पर दिए बयान को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण (cm jairam reaction on Pratibha Singh controversial statement) बताया है.

Single use Plastic पर प्रतिबंध, सरकार ने जनता से की सहयोग की अपील

सिंगल यूज प्लास्टिक का दिनचर्या में उपयोग खत्म करने के (Single use plastic ban in Himachal) लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स की मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने विभिन्न विभागों और जिला उपायुक्तों को एक जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बता दें कि जो व्यक्ति एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाले इन उत्पादों को बेचते हुए पकड़ा गया. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जितनी अधिक प्लास्टिक की मात्रा होगी, उतना ही अधिक राशि का चालान किया जाएगा. सरकार ने 30 जून तक पुराना स्टाक खत्म करने के निर्देश दे रखे हैं.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 30 JUNE 2022) नहीं हुआ है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP