BJP Mission Repeat 2022: पन्ना और पंच परमेश्वर सम्मेलनों पर रहेगा फोकस, 32 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट तय

चुनावी साल में वर्तमान बीजेपी सरकार में अंतिम भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मंगलवार को पन्ना और पंच के जरिये मिशन रिपीट का संकल्प लिया गया. 2017 के चुनावों में पन्ना सम्मेलनों पर फोक्स दिखी भाजपा की (BJP Mission Repeat 2022 )रणनीति 2022 की सियासी सम्मर में पन्ना प्रमुख और पंचपरमेश्वर पर इर्द-गिर्द नजर आएगी.

Weather Update of Himachal: गर्मी ने बढ़ाया हिमाचल का पारा, 9 जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार

देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. हालात ये हैं कि इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है. भीषण गर्मी के साथ-साथ कई हिस्सों में लू के थपेड़ों ने भी लोगों को परेशान कर रखा है. कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और वहां मानसून दस्तक दे चुका है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में पारा लगातार चढ़ रहा है. प्रदेश के मैदानी और निचले भागों में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम (Weather forecast of himachal Pradesh) हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जून तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है.

हिमाचल के 7 राजकीय ITI में CITC पाठयक्रम होंगे शुरू, जानें कब तक होगा ऑनलाइन आवेदन

हिमाचल के 7 राजकीय आईटीआई में सत्र 2022-23 से सीआईटीएस (क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम) पाठयक्रम आरंभ किए (Craft Instructor Training Scheme) जाएंगे. प्रदेश में वर्तमान में केवल सरकारी क्षेत्र में शिमला में महिलाओं के लिए एक एनएसटीआई और निजी क्षेत्र में प्रागपुर में इलेक्ट्रीशियन के लिए एक सीआईटीएस संस्थान है. अब 7 राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) खोलने को मंजूरी मिल गई (CITS courses will be started in ITI) है.

Mandi Court Decision: नाबालिग बेटी से बलात्कार पर पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा

मंडी की विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के (Mandi Court Decision) आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2020 का है.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 8 JUNE 2022) नहीं हुआ है.

Laptop Distribution In Himachal: 19 हजार 847 मेधावियों को आज दिए जाएंगे लैपटॉप, विधानसभा स्तर पर होंगे 55 कार्यक्रम

लंबे समय बाद अब जाकर जयराम सरकार प्रदेश के करीब 20 हजार मेधावियों को 8 जून को लैपटॉप देगी. शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के 19 हजार 847 मेधावियों को लैपटॉप (laptop distribution program in mandi) दिए जाएंगे. लैपटॉप पर सरकार करीब 83 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी से श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना के तहत लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे.

Khelo India Youth Games 2021: कबड्डी के रोमांचक मुकाबले में हिमाचल ने हरियाणा को दी पटखनी, गोल्ड पर किया कब्जा

पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 (Khelo India Youth Games 2021) में कबड्डी का मैच बेहद रोमांचक रहा. फाइनल में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. आखिरकार दोनों टीमों का मैच 34-34 के स्कोर पर टाई हो गया. बाद में टाई ब्रेकर में हरियाणा के 5 के मुकाबले हिमाचल ने 6 अंक हासिल करके हरियाणा से गोल्ड मेडल छीन लिया.

प्रेमी से मिलने शिमला से ऊना पहुंची युवती ने खाया जहर, रेस्टोरेंट के CCTV में घटना कैद

बस स्टैंड ऊना के समीप स्थित एक रेस्टोरेंट में शिमला की 30 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया. पीजीआई ले जाते समय युवती की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवती जिला ऊना में (girl ate poison in una) अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी. पढ़ें पूरा मामला...

Sirmaur Hati community: हाटी समुदाय में सभी वर्गों के लोग शामिल, Bhim Army जनता को कर रही गुमराह

भीम आर्मी की रैली पर हाटी समिति ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. हाटी समिति का कहना है कि भीम आर्मी द्वारा लोगों को गुमराह करके (TRIBAL AREA STATUS TO GIRIPAR) अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे लोगों का सिरमौर से कोई लेना देना नहीं है. हाटी समुदाय में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं.

President Himachal Visit: अटल टनल का दीदार करने के लिए इस दिन हिमाचल आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) 11 जून को अटल टनल के दीदार के लिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पहुंचेंगे और करीब 3 घंटे के कार्यक्रम के बाद वे वापस निकल जाएंगे. वहीं, प्रशासन ने भी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 जून को सुबह 11:00 बजे मनाली पहुंचेंगे. वहीं, हेलीकॉप्टर के (President Himachal Visit) माध्यम से ही लाहौल के सिस्सू हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से वाहन के द्वारा अटल टनल का दीदार करने के लिए निकलेंगे.