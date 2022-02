मंडी: नशे के खिलाफ मंडी पुलिस लगातार मुहिम चला रही है. इसी कड़ी में जिले के पुलिस थाना (Police caught chitta in mandi) औट के तहत पड़ने वाले क्षेत्र टकोली (Chitta caught in Takoli of mandi) मे किराये के मकान में रह रहे पति-पत्नी को चिट्टे के कारोबार करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. यहां पर मजदूरी की आड़ में दोनों चिट्टे के कारोबार को अंजाम दे रहे थे. पुलिस को जानकारी मिली थी कि टकोली में यह दंपति चिट्टे का करोबार करते हैं. इस पर पुलिस का एक दल एएसआई आलमगीर के नेतृत्व मे इनके ठिकाने पर तलाशी के लिए पहुंचा.

वहीं, तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है. वहीं, पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना नाम नरेश 29 वर्ष और 23 साल की इसकी पत्नी, जो हरियाणा के हांसी के निवासी है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट 21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री (SP Mandi Shalini Agnihotri) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के उपरांत रिमांड हासिल कर आगामी तफ्तीश की जाएगी.

