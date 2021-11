करसोग : गुरुवार को करसोग पंचायत समिति की बैठक (Karsog Panchayat Samiti meeting)आयोजित हुई. पंचायत समिति अध्यक्ष भास्करानंद शर्मा (Panchayat Samiti President Bhaskaranand Sharma)की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिजली और पानी ((Electricity and water issue raised))सहित सड़कों का मुद्दा उठाया गया. पंचायत समिति सदस्यों ने वार्डों में समस्याओं का समय पर समाधान न होने पर नाराजगी जाहिर की.



सदस्यों ने पूछा कि उपमंडल के सभी वार्डों में आम जनता पानी और खस्ताहाल सड़कों को लेकर परेशान है. पंचायत मुख्यालय सहित बहुत से गांवों को सड़क सुविधा से तो जोड़ा गया, लेकिन पक्का न किए जाने से इन सड़कों की हालत काफी खस्ता (bad condition of roads )है. जिस कारण लोगों के वाहनों को नुकसान (damage to vehicles)पहुंच रहा. इसी तरह से कई क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में भी जनता को पेयजल किल्लत(water problem in winter) से जूझना पड़ रहा.

कुछ जगह पर तो साल भर पहले स्टोरेज टैंक के लाइन(storage tank lines)बिछाई जा चुकी ,लेकिन अभी तक इसमें पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही. ऐसी ही एक लाइन जस्सल स्टोरेज टैंक(jassl storage tank) से तलेहन के लिए करीब एक साल पहले बिछाई गई थी, जिसमें अभी तक स्टोरेज टैंक से पानी नहीं डाला गया. इसके चलते दुर्गम क्षेत्रों की जनता को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा.

इसके अतिरिक्त बैठक बार बार रूटों पर बस सेवा बाधित होने का मुद्दा(Displeasure over the operation of buses) भी उठा. सदस्यों का कहना था कि दूरदराज के रूटों पर कई बार बस न भेजे जाने से लोगों को कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है. इस बारे में जब परिवहन निगम से शिकायत की जाती है तो हर बार बसों के खराब होने का जवाब दिया जाता है. सदस्यों ने जनता की इन समस्याओं का शीध्र समाधान किए जाने की मांग की. पंचायत समिति की बैठक में वर्ष 2022-2023 के लिए 71 लाख के शेल्फ के प्रस्ताव को भी पारित किया गया. इस पैसे से उपमंडल के तहत पड़ने वाले सभी वार्डों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी. पंचायत समिति की बैठक में सराहन वार्ड के जिला परिषद सदस्य किशोरी लाल, बीडीओ सुतेंद्र ठाकुर सहित सभी पंचायत समिति सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.



पंचायत समिति अध्यक्ष भास्करानंद शर्मा ने बताया विकासखंड करसोग में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई. इसमें सदस्यों की बहुत सी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया , जबकि कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों से अगली बैठक में जवाब मांगा गया.

