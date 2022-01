मंडी: प्रदेश में इन दिनों एनएसयूआई छात्रों के निलंबन का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है. एनएसयूआई संगठन के छात्रों के निलंबन के बाद एनएसयूआई सहित कांग्रेसी पूरी तरह से उग्र हो गए हैं. मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कौल सिंह ठाकुर ने वीडियो संदेश में विश्वविद्यालय के कुलपति को घेरा है.

कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय में संघ के एजेंडों को लागू कर रहे हैं. जिसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है. उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि (Suspension of students of NSUI) एनएसयूआई के छात्रों के निलंबन को तुरंत बहाल नहीं किया जाता है तो कांग्रेस सड़कों पर उतर कर उनका घेराव करेगी.

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कौल सिंह ठाकुर

कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई के छात्रों ने विश्विद्यालय के कुलपति से अपनी मांगों को लेकर मिले, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एनएसयूआई के तीन छात्रों को विश्विद्यालय से ही निलंबित कर दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि एनएसयूआई के तीन छात्रों द्वारा अपनी मांग को लेकर कुलपति ने उन्हें निलंबित कर दिया है.

कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है (Kaul Singh Thakur on HPU VC) कि कुलपति विश्विद्यालय में संघ के एजेंडे को लागू कर विश्विद्यालय में कार्य रहे हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति का मामला (appointment of VC in HPU) उच्च न्यायलय में विचाराधीन है.

कांग्रेस वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह ने विश्विद्यालय के कुलपति को दो टूक कहा है कि एनएसयूआई के तीन छात्रों के निलंबन की तुरंत बहाली की जाए. कौल ने यह भी कहा कि निलंबन को रद नही किया तो कांग्रेस सड़कों पर उतर कर विश्विद्यालय का घेराव करेगी.

