मंडी: कांग्रेसी नेता उपचुनावों में मिली जीत के बाद प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनके यह सपने साकार नहीं होंगे और सिर्फ सपने बनकर ही रह जाएंगे, यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur on Congress) ने सोमवार को धर्मपुर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jairam Thakur) ने कहा कि भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जो सेवाभाव से काम करती है, जबकि कांग्रेस संकट की स्थिति में भी राजनीति ही करती है.

हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों में हिमाचल कांग्रेस (Himachal Congress in by elections) को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट (Vote in the name of tribute to Congress) मिले हैं और यह वोट बार-बार नहीं मिलेंगे. प्रदेश में एक तरह से विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और इसके लिए सभी को जीतोड़ मेहनत के साथ काम करना होगा, ताकि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार सत्ता में काबिज की जा सके.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur on Congress) ने कहा कि कांग्रेसियों को सरकार द्वारा किया जा रहा विकास नजर नहीं आ रहा और बार-बार यही पूछ रहे हैं कि सरकार ने क्या किया. उन्होंने सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कहा कि सरकार इन योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग तक विकास पहुंचा रही है जो शायद दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) जल्द ही ऐसा राज्य बनेगा जहां हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ जल (clean water through tap in mandi) उपलब्ध होगा.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur on Congress) ने कहा कि उन पर विपक्ष हेलीकॉप्टर पर सफर करने के आरोप लगाता है, जबकि पूर्व की सरकार में हेलिकॉप्टर का सबसे ज्यादा दुरूपयोग हुआ है. उन्होंने शिमला जिले के एक कांग्रेसी नेता का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ऐसा नेता भी है जो करता-धरता कुछ नहीं, लेकिन चौपाल यानी अपने गृहक्षेत्र जाने के लिए हेलिकॉप्टर में सफर करता है. इस नेता के बारे में आने वाले समय में पूरा खुलासा किया जाएगा.

