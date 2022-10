कुल्लू: जिला कुल्लू में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में जिला कुल्लू के उपमंडल आनी में पुलिस की टीम ने एक युवक को 2 किलो 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. (Youth arrested with Charas in Anni) (Charas recovered in kullu)

आनी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम बानी गाड़ के पास नाके पर थी. उसी दौरान एक युवक वहां से मोटरसाइकिल से गुजर. इसी दौरान पुलिस ने उसे तलाशी के लिए रोका तो उसकी पीठ पर बैग से चरस की खेप बरामद की गई. आनी पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी यहां चरस बेचने व खरीदने का काम करता है. जिसके चलते अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. (Drug Smuggling in kullu) (Man arrested with Charas in kullu)

आरोपी ने अपना नाम गौतम लक्की बताया है जो सोलन का रहने वाला है. डीएसपी आनी रविन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी यहां किन-किन लोगों के साथ संपर्क में है उसके बारे में पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है. वहीं, अब उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि पुलिस रिमांड के दौरान बाकी लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा सके. (Charas recovered in kullu) (Drug Smuggling in himachal)

