कुल्लू: जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में हुई बारिश व बर्फबारी (Snowfall in kullu ) से एक ओर जहां घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ गई है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर वाहन चलाना भी काफी मुश्किल हो गया है. मंगलवार को सोलंग नाला से अटल टनल की ओर जा रहे वाहन भी बर्फ के कारण फिसल गए (vehicles skid in south portal of atal tunnel) और कुछ वाहन आपस (Vehicles collided in Atal Tunnel) में भी जा टकराए. राहत की बात यह है कि इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन वाहनों का काफी क्षति पहुंची है.

जानकारी के अनुसार टनल के साउथ पोर्टल में करीब आधा दर्जन वाहन स्किड होकर आपस में टकरा गए हैं. हालांकि मनाली से पर्यटक (tourist from manali) वाहनों को सुबह 10 बजे के बाद ही अटल टनल की ओर भेजा गया था, लेकिन मार्ग पर बर्फ जमने के कारण फिसलन बढ़ गई है. जिसके चलते इस मार्ग पर वाहन चलाने में वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है. ऐसे में जो वाहन अटल टनल में सिस्सू की तरफ गए थे. वे साउथ पोर्टल के पास बर्फ में अचानक फिसल गए और आपस में कई वाहन टकरा गए. ये वाहन स्किड होने के चलते जेसीबी मशीन से भी जा टकराए हैं, जिससे वाहनों काे काफी नुकसान हुआ है.

एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि मौसम की स्थिति के अनुसार ही सोलंग नाला से आगे अटल टनल की ओर पर्यटक वाहनों को भेजा जा रहा है. वहीं, पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर बाद ही अटल टनल का रुख करें और शाम होने से पहले ही मनाली लौट आएं. ताकि बर्फ के कारण उन्हें किसी प्रकार की परेशानी पेश न आए.

