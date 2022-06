Kotkhai Gudiya Case: प्रतिभा सिंह के बयान पर मंत्री सरवीन चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, तो वहीं बचाव में आए कांग्रेस प्रवक्ता

गुड़िया कांड मामले में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान पर (Pratibha Singh Statement On Kotkhai Gudiya Case) कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के हाथों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने सराहनीय कार्य करते (Sarveen Choudhary Reaction On Pratibha Singh Statement) हुए गुड़िया हेल्पलाइन और गुड़िया बोर्ड का गठन किया है. विपक्ष और विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है बल्कि सरकार अपना काम कर रही है.

हिमाचल में आज से HRTC बसों में महिलाओं का 'हाफ टिकट', अब पांच रुपये न्यूनतम किराया

धर्मशाला आयोजित में नारी को नमन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Nari Ko Naman Karyakram In Dharamshala) ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल न्यूनतम बस किराये में 2 रुपये की कटौती (hrtc minimum bus fare in decreased in himachal) की गई है. इसके अलावा प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को विशेष तोहफा दिया है. अब एचआरटीसी बस में महिलाओं को किराये में 50 फीसदी की छूट दी गई है.

हिमाचल में 1 जुलाई से 125 यूनिट तक बिजली का बिल आएगा जीरो: ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बिजली बिलों में राहत देने का निर्णय लिया था. इसके तहत अब जुलाई माह से 125 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं चुकाना (Free power upto 125 units in himachal) होगा. यह व्यवस्था कल यानी 1 जुलाई से प्रदेश भर में लागू होगी. दरअसल प्रदेश सरकार के निर्णय के मुताबिक जो उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली खर्च करेंगे, उनका बिल जीरो आएगा. बिजली के क्षेत्र में प्रदेश के लाखों लोगों को जयराम सरकार ने यह राहत प्रदान की है.

हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, CM जयराम सहित आला नेता रहेंगे मौजूद

हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 से 3 जुलाई तक होने वाली भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक (BJP national executive meeting) में हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam to attend BJP National Executive meeting ) के अलावा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन मंत्री पवन राणा भी भाग लेंगे. माना जा रहा है कि दो दिवसीय इस बैठक में हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए विशेष चर्चा भी बुलाई जा सकती है.

अब पांच नहीं दो किलोमीटर बाद ग्रामीणों को घर द्वार के नजदीक मिलेगा राशन: खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग (Food Supplies Minister Rajinder Garg) ने कहा कि दूरदराज क्षेत्र के लोगों को राशन मुहैया करवाने को लेकर विभाग ने एक नई प्लानिंग तैयार की है. जिसमें इन क्षेत्र के लोगों को अब राशन लेने के लिए लंबा सफर नहीं तय करना पड़ेगा. अब विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक हर ग्रामीण क्षेत्र में दो किलोमीटर के बाद एक राशन डिपो होगा, ताकि ग्रामीणों को राशन लेने के लिए लंबा मीलों का सफर तय न करना पड़े. इससे पहले विभाग की ओर से पांच किलोमीटर का दायरा रखा गया था, जिसको विभाग ने कम करके दो किलोमीटर व एक हजार की संख्या तय कर दी है.

किन्नौर के लोक गायक केदार नेगी का अपमान कांग्रेस नहीं करेगी सहन: जगत सिंह नेगी

किन्नौर जिले के लोक गायक केदार नेगी के साथ राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले में पुलिस कर्मी द्वारा किया गया बर्ताव बेहद निंदनीय है. यह बात किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi in support of Kedar Negi) ने कही है. बता दें कि किन्नौरी स्टार नाईट में केदार नेगी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे. इस बीच एक पुलिस कर्मी द्वारा केदार नेगी के हाथ से माइक छिना गया.

Himachal Congress Rojgar Yatra: हिमाचल में जल्द रोजगार यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस, युवाओं से किया जाएगा संवाद

हिमाचल कांग्रेस पूरे प्रदेश में रोजगार यात्रा शुरू करने जा रही है. इस बारे में जानकारी देते हुए हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने बताया कि इस योजगार यात्रा के दौरान युवाओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर (Himachal Congress Rojgar Yatra) बातचीत की जाएगी. निगम भंडारी ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के भी आरोप लगाए. इसके अलावा पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले और अग्निपथ योजना को लेकर भी सरकार पर हमला बोला.

चौथे दिन भी पेन डाइन स्ट्राइक पर जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रशासन के नोटिस के बाद भी नहीं लौटे काम पर

हिमाचल में जिला परिषद कैडर के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चार दिन से हड़ताल (district council employees on pen down strike in Himachal) पर हैं. कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से कई पंचायतों में जन्म, मृत्यु, बीपीएल, परिवार नकल, 15 वित्त आयोग समेत कामकाज प्रभावित हो रहे हैं. वहीं, जिला परिषद कैडर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार से यह मांग पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन अब तक पूरी नहीं की गई. सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा करे अन्यथा उन्हें शिमला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा.

BILASPUR: बरसात की पहली बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, कई जगह जल भराव, दुकानों में भी घुसा पानी

बरसात की पहली बारिश (Rainfall in Bilaspur) ने ही जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर वीरवार को हुई बारिश के कारण स्थानीय लोगों की दुकानों में पानी घुस आया. पानी की निकासी न होने के चलते यहां पर स्थानीय दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ (Shopkeepers in Bilaspur troubled by the monsoon rain) रहा है.

Shri Naina Devi : गुप्त नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़, पंजाब-हरियाणा के श्रद्धालुओं ने भी नवाया शीश

वीरवार से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई. विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी (Shri Naina Devi) मंदिर में सुबह पूजा-अर्चना और हवन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन कर खुशहाली की कामना की. 9 दिनों तक यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर मां नैना देवी के दर्शन कर मां से सुख समृद्धि की कामना करते हैं.

