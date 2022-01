कुल्लू: वैसे तो आपने आज तक कई चमत्कारी झीलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप यकीनन नहीं जानते होंगे. यह झील जिला कल्लू (Saryolsar Lake Kullu Himachal Pradesh) के उपमंडल बंजार के जलोड़ी दर्रा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां पर हर साल झील के दीदार के लिए देश-विदेश के सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है. इस झील का नाम सरयोलसर झील है.

झील की सफाई का जिम्मा एक चिड़िया ने संभाला है: बंजार उपमंडल के पर्यटन को आगे ले जाने की दिशा में भी इस झील का काफी महत्व है और इस झील के कारण जलोड़ी दर्रा व आसपास के इलाकों के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. बता दें कि एक किलोमीटर के दायरे में फैली सरयोलसर झील में अगर एक तिनका भी गिरता है तो बाहर बैठी नन्ही चिड़िया आभी उसे झट से उठाकर बाहर फेंक देती है. फिर कुछ गिरने का इंतजार करती रहती है. सुबह-शाम आप जब भी जाओ, झील आपको साफ ही नजर आएगी.

सरयोलसर झील कुल्लू.

स्थानीय लोगों का दावा: नन्ही आभी के नाम से मशहूर इस चिड़िया ने सदियों से झील का सफाई का जिम्मा संभाला हुआ है. छुई-मुई सी चिड़िया आम लोगों को कम ही नजर आती है. इसे पत्ता उठाते ही देखा जा सकता है. स्थानीय लोगों का दावा है कि 'आभी' चिड़िया केवल सरयोलसर में ही पाई जाती है.

हजारों की संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक: हिमाचल प्रदेश को अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. देश-विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक हर साल हिमाचल प्रदेश की अद्भुत खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं. समुद्रतल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद (distance of Serolsar lake) सरयोलसर झील एक किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है.

सरयोलसर झील कुल्लू.

झील के पानी में कूड़ा कर्कट नजर नहीं आएगा: सरयोलसर झील सभी ओर से ओक के वृक्षों से घिरी हुई है. सरयोलसर झील का पानी क्रिस्टल की तरह एकदम साफ है. झील के पानी में आपको जरा भी कूड़ा कर्कट नजर नहीं आएगा. जब झील के साफ पानी पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तो नजारा अत्यंत खूबसूरत हो जाता है. इस झील की खूबसूरती तब कई गुना बढ़ जाती है जब यह अपना रंग बदलती है.

सरयोलसर झील के पास बूढ़ी नागिन का मंदिर: दरअसल जब मौसम खराब होता है या आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, तो झील का रंग हल्का काला हो जाता है, जबकि जब आसमान साफ होता है तो झील शीशे की तरह साफ और चमकदार होती है. सर्दियों के मौसम में यहां भारी मात्रा में बर्फबारी होती है. सरयोलसर झील के निकट ही यहां की स्थानीय देवी बूढ़ी नागिन को समर्पित एक मंदिर भी है.

स्थानीय देवी बूढ़ी नागिन को समर्पित मंदिर

बूढ़ी नागिन देवी को चढ़ता है घी का चढ़ावा: भक्तों का विश्वास है कि इस झील में एक बूढ़ी नागिन वास करती हैं. स्थानीय लोग बूढी नागिन को इस क्षेत्र का सरंक्षक मानते हैं. देवी बूढ़ी नागिन में लोगों की आस्था का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग शुद्ध घी का सेवन भी पहले नागिन देवी को चढ़ावा देने के बाद ही करते हैं. यहां हर साल बीस से तीस क्विंटल घी का चढ़ावा आता है. इसके अलावा एक मान्यता और भी है कि जो भी इस झील में जाता है वह लौटकर वापस कभी नहीं आता.

पांडवों ने यहां की थी चावल की खेती: फिलहाल इस झील में जाने पर रोक लगी हुई है. वहीं, माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने यहां काफी समय व्यतीत किया था और यहां चावलों की खेती की थी. वो खेत आज भी यहां नजर आते हैं. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि बूढ़ी नागिन माता के प्रति घाटी के लोगों की काफी श्रद्धा है और बूढ़ी नागिन को देवी देवताओं की माता का दर्जा हासिल है.

स्थानीय देवी बूढ़ी नागिन को समर्पित मंदिर

यहां पर देवी देवता भी शक्ति अर्जित करने के लिए आते हैं और झील में पवित्र स्नान करते हैं. अन्य लोगों का झील के भीतर जाना मना है और सिर्फ देव कार्रवाई के दौरान ही देवता के साथ कुछ हारियान झील में प्रवेश करते हैं. इन दिनों झील बर्फ के कारण ढकी हुई है, लेकिन उसके बाद भी माता बूढ़ी नागिन के दर्शनों के लिए लोग बर्फबारी में पहुंच रहे हैं.

कैसे पहुंचें सरयोलसर झील: बंजार के शोजा में (How To Reach Saryolsar Lake) सरयोलसर झील, जलोड़ी पास से लगभग 5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर पहुंच सकते हैं. शोजा से निकटतम (serolsar lake near shoja in himachal) हवाई अड्डा लगभग 80 किलोमीटर दूर कुल्लू का भुंतर हवाई अड्डा है. शोजा से नजदीकी रेलवे स्टेशन बैजनाथ रेलवे स्टेशन है. यह एक छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन है.

सरयोलसर झील कुल्लू.

यहां आने के लिए पठानकोट से ट्रेन मिलती हैं. शोजा पहुंचने के लिए कुल्लू से सीधी बस सेवा उपलब्ध है. कुल्लू हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस सेवाओं के माध्यम से प्रदेश और कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. शिमला, पठानकोट, चंडीगढ़ और नई दिल्ली से कुल्लू के लिए बस सेवा उपलब्ध है.

Disclaimer: ETV BHARAT किसी भी मान्यता या कथाओं की पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में बजट सत्र तक अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर रोक, अधिसूचना जारी