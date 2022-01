कुल्लू: जिला कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह ( republic day celebration in kullu) मनाया जाएगा. इस समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी करेंगी. यह जानकारी उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने गणतंत्र दिवस (meeting on republic day in kullu) समारोह की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.

उपायुक्त आशुतोष गर्ग (dc kullu on republic day) ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह कोविड नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण, लेकिन आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा. सुबह 11 बजे राष्ट्रीय गान के साथ मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगी. इसके उपरांत वह पुलिस, होम गार्ड, आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीसी, एनएसएस तथा स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी लेंगी. इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा.

उपायुक्त ने समारोह को आकर्षक बनाने के लिए सभी विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-2 विभाग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों की सूची समय पर उपायुक्त कार्यालय को भेजें, ताकि उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सम्मानित किया जा सके.

परेड की रिहर्सल 22 से 24 जनवरी तक ढालपुर मैदान में की जाएगी. लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी. समारोह स्थल के साथ समस्त ढालपुर मैदान में सफाई व्यवस्था को कार्यकारी अधिकारी एमसी कुल्लू सुनिश्चित करेंगे. इसी प्रकार समारोह स्थल में बिजली, पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए विद्युत और जल शक्ति विभाग को सुनिश्चित करने को कहा गया है. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जिला लोक संपर्क अधिकारी और जिला भाषा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं.

