कुल्लू: जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में विंटर कार्निवाल की धूम (Manali Winter Carnival 2022) शुरू हो गई है. कार्निवाल के दूसरे दिन सोमवार को माल रोड में महिला मंडलों के बीच कुल्लवी नाटी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. सोमवार को राइट बैंक के ग्रामीण क्षेत्र के तहत आने वाले दर्जनों महिला मंडलों की महिलाएं माल रोड पर पहुंची और सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ मिलकर कुलवी नाटी (Kullu Nati Competition) डाली.





सोमवार को मनाली के माल रोड में पारंपरिक वेशभूषा में सजीं एक साथ सैकड़ों महिलाएं मालरोड पर उतर आईं. देखते ही देखते माल रोड मनाली वाद्य यंत्रों से गूंज उठा और एक साथ थिरकी महिलाओं के कदमों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन माल रोड पर पारंपरिक कुल्लवी नाटी प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही.

वीडियो.



करीब एक घंटे तक महिलाओं के कदम माल रोड पर थिरकते रहे. कुल्लवी परिधान में एक ही रंग में सजी इन महिलाओं ने एक ताल में नृत्य कर दर्शकों सहित पर्यटकों का मन मोह लिया. कार्निवाल के दूसरे दिन पहला राउंड आयोजित किया गया था, जिसमें राईट बैंक की महिलाओं ने पारंपरिक सफेद परिधानों में भाग लिया. इस दौरान शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर भी मौजूद रहे (Minister Govind Thakur at Winter Carnival) और उन्होंने विंटर कार्निवाल में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का (Winter Carnival events) भी जायजा लिया.





शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कुल्लू की पुरातन संस्कृति देश-दुनिया में विख्यात है और कुल्लू के परिधान भी आज देश दुनिया में (Ancient Culture of Kullu) अपनी अलग पहचान (Folk Culture of Kullu) बनाए हुए हैं. गोविंद ठाकुर का कहना है कि विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन राइट बैंक की सैकड़ों महिलाओं ने कुल्लवी नाटी में भाग लिया. जबकि 5 जनवरी को लेफ्ट बैंक की महिला मंडल की महिलाएं कुल्लवी नाटी में (Kullu Nati Competition) भाग लेंगी. उन्होंने कहा कि कार्निवाल कमेटी के द्वारा हर आयोजन को बेहतरीन तरीके से पूरा किया जा रहा है.

