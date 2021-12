कुल्लू: डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने प्रदूषण विभाग की बैठक (Pollution department meeting in Kullu)की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू को कहा कि कचरा एकत्रीकरण के लिए (meeting in kullu regarding garbage)एक समय सारणाी निर्धारित की जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े. इसके साथ ही ई-वेस्ट का भी डोर-टू-डोर कलेक्शन किया जाएगा ,जिसके लिए महीने का प्रथम रविवार निर्धारित किया गया.

इसके अलावा नगर परिषद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें ,ताकि लोग कचरा इधर-उधर नहीं फेंके. उन्होंने कहा कि शहर में अनाधिकृत रूप से-कचरा फेंकने वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे और कचरा इधर-उधर फेंकने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा. ढालपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई .जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया.



उन्होंने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू को निर्देश दिए कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद कुल्लू, मनाली, नगर पंचायत, भुंतर के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सूखा और गीला कचरा घरों से अलग-अलग एकत्रित कर इससा सही ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. बैठक में परियोजना अधिकारी (डीआरडीए) सुरजीत सिंह ने कहा कि विकास खंड कुल्लू की 20 और विकास खंड नग्गर की 17 पंचायतों से भी गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित कर निस्तारण के लिए रांगड़ी भेजा रहा है. ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा.

