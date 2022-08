कुल्लू: डीएमओ के निदेशक डॉ. सुभाष चंद्र के नेतृत्व में अंतर मंत्रालय का 5 सदसीय दल इन (Inter ministry team on Kullu tour) दिनों कुल्लू जिले के दौरे पर है. इस दल के अन्य सदस्यों में सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव दीप शेखर सिंघल तथा हि.प्र. राज्य सरकार के आईटी विशेषज्ञ विवेक व सेक्शन अधिकारी शामिल हैं. दल ने कुल्लू जिले के मनाली, मणिकर्ण व तीर्थन घाटियों का दौरा करके बादल फटने की (Cloud burst in Kullu) घटनाओं, भारी बरसात (Rain damage in Kullu) और भूस्खलन से हुए नुकसान (Landslide damage in Kullu) का जायजा लिया. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी प्रशांत सरकैक तथा अन्य विभागों के अधिकारी दल के साथ रहे.

117 करोड़ का नुकसान: उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बरसात के दौरान हुए नुकसान पर प्रस्तुति दी. उन्होंने बताया कि जिले में 24 जून से अभी तक लगभग 117 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है. इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण (Damage to Public Works Department Kullu) विभाग को 56 करोड़ का हुआ. जल शक्ति विभाग को 53 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्गों को 10 करोड़ और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सवा तीन करोड़ का मुख्य तौर पर नुकसान का आकलन किया गया.

कई बार बादल फटने से नुकसान: उन्होंने अवगत करवाया कि जिले के विभिन्न भागों में कई बार बादल फटने की घटनाएं हुई, भारी बरसात से अचानक नदियों का जल स्तर बढ़ने से साथ लगते मकानों व जमीन को बड़ा नुकसान पहुंचा. उन्होंने कहा कि चोज, निरमण्ड और आनी के देवरी में बाढ़ (Flood damage in Kullu) से काफी नुकसान पहुंचा. आशुतोष गर्ग ने कहा कि बरसात के दौरान 6 पक्के घर तथा 15 कच्चे मकान पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 24 मकानों का काफी क्षति पहुंची. इसके अलावा गौशालाएं व घराट भी बड़ी संख्या में तबाह हो गए. कुल मिलाकर तीन करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन इसमें किया गया है.

फसलों को नुकसान: कृषि क्षेत्र में मक्की की फसल (Damage to crops due to rain in Kullu) 37 हेक्टेयर में पूरी तरह तबाह हो गई. सब्जियों और फलों का भी बड़ा नुकसान हुआ है. उन्होंने जानकारी दी कि जिले में 33 लोगों की जानें गई, 4 लापता हुए, 18 घायल ,जबकि 6 मवेशी भी मर गए. उन्होंने कहा कि कुल ग्रेच्युटी 6 करोड़ की स्वीकृत की गई.