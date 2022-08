किन्नौर: जिला किन्नौर के चोलिंग नामक स्थान पर बुधवार को एक नेपाली मूल के व्यक्ति से पुलिस ने 5.124 ग्राम चरस बरामद की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाली मूल का व्यक्ति जिसका नाम गणेश बहादुर है एक निजी बस में (Charas smuggler arrested in Kinnaur) सवार होकर रिकांगपिओ की तरफ आ रहा था.

ऐसे में किन्नौर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बस में एक नेपाली मूल का व्यक्ति चरस के साथ सफर कर रहा है. जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस के जवान चोलिंग समीप गश्त लगाए बैठे थे. जैसे ही बस चोलिंग समीप पहुंची पुलिस ने तुरंत बस के अंदर बैठे नेपाली मूल के व्यक्ति को पकड़ लिया. चेकिंग के बाद आरोपी के पास से 5.124 ग्राम चरस बरामद की गई है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.

5 किलो से ज्यादा चरस के साथ किन्नौर पुलिस ने पकड़ा तस्कर

एसपी किन्नौर अशोक रत्न ने बताया कि (Charas consignment recovered in Kinnaur) किन्नौर पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ यह बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है. ऐसे में उक्त नेपाली व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि किन्नौर पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ काम कर रही है और आगे भी (Nepali arrested with charas in Kinnaur) इसी तरह नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले को और प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके.

