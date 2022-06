Road Accident in Shimla: जुन्गा-सुईटा सड़क पर हादसा, खाई में गिरी सब्जियों से भरी पिकअप

राजधानी शिमला के साथ लगते जुन्गा-सुईटा सड़क पर एक पिकअप (Pickup fell in ditch on Junga Suita road) सड़क से 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले (Road Accident in Shimla) जाया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे का कारण सड़क पर पड़े गड्ढे हैं. लोक निर्माण विभाग को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन यहां पर कोई भी इसकी सुध लेने नहीं आ रहा है.

Road Accident in Karsog: टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे छात्र, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, अध्यापक सहित 5 बच्चे थे सवार

करसोग में टूर्नामेंट के लिए छात्रों (Road Accident in Karsog) को ले जा रही ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है. जिसमें दो छात्र घायल हो गए हैं. एक छात्र को उपचार के लिए शिमला स्थित आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया है. अध्यापक सहित अन्य तीन छात्र सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

Road Accident in Sirmaur: बांसवाला में बारातियों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 1 की मौत, 8 घायल

शनिवार को जिला सिरमौर के पुलिस थाना कालाअंब के तहत आने वाले सैलानी कटोला पंचायत के बांसवाला में बारातियों से भरी पिकअप खाई (pickup fell into a ditch in Sirmaur) में गिर गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई. जबकि 8 लोग घायल हुए हैं.

Arvind Kejriwal in Hamirpur: शिक्षा के नाम पर वोट मांगने आया हूं एक बार मौका देकर देखिए: केजरीवाल

जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे एक निजी होटल में (Arvind Kejriwal in Hamirpur) शनिवार को आम आदमी पार्टी के शिक्षा संवाद कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए. यह कार्यक्रम 10 में से लगभग 1 से डेढ़ घंटा देरी से शुरू हुआ. शिक्षा संवाद कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रदेश के लोगों ने दिल्ली और पंजाब के दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद किया. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए.

Piplu Fair in Una: पिपलू मेले में राज्यसभा सांसद और जयराम सरकार के इन मंत्रियों ने जमकर लगाए ठुमके, देखें वीडियो

ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पिपलू में चल रहे जिला स्तरीय मेले के दूसरे दिन राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार और उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. जिसमें हिमाचली कलाकारों ने एक के बाद एक प्रस्तुतियों से जनता को नाचने पर मजबूर कर दिया. वहीं, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर, राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार (Rajya Sabha MP Sikandar Kumar) और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर भी खुद को नाचने से नहीं रोक पाए और हिमाचली गानों पर दोनों वरिष्ठ नेताओं ने जमकर ठुमके लगाए.

Agriculture Department Sirmaur: तप रहे पहाड़, फसलों पर पड़ रहा विपरीत असर, कृषि विभाग सिरमौर ने जारी की किसानों के लिए एडवाजरी

पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी इलाकों में बारिश न होने (Agriculture Department Sirmaur) की वजह से हालात खराब होते दिख रहे हैं. गर्मी से जहां पहाड़ तप (Monsoon in Himachal) रहे हैं, तो वहीं फसलों पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है. ऐसे में सिरमौर जिला कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाजरी जारी की है.

Shelly Sharma joins BJP: नगर निगम चुनावों से ठीक पहले CPIM की पार्षद शैली शर्मा भाजपा में शामिल

नगर निगम चुनावों से ठीक पहले स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज की मौजूदगी में सीपीआईएम पार्षद शैली शर्मा (CPIM Councillor Shelly Sharma) ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली.

हिमाचल कैबिनेट मीटिंग होने तक कॉलेज में शिक्षकों की हड़ताल स्थगित, लेकिन पेपर अभी भी नहीं होंगे चेक

हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों के कैंपस में शिक्षक अब हड़ताल नहीं (Teachers strike postponed in college) करेंगे, लेकिन पेपर चेकिंग करने से शिक्षकों ने साफ मना कर दिया है. इससे एक बार फिर से अंडर ग्रेजुएट के रिजल्ट निकलने पर संकट आ गया है. बता दें कि कॉलेज शिक्षक पिछले काफी समय से यूजीसी पे स्केल को जारी करने की मांग कर रहे हैं. कॉलेज शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है.

Drought in Karsog: करसोग में सूखे के कारण किसानों को नुकसान, पौध विक्रेताओं की भी बढ़ी मुश्किलें

करसोग में सूखे की वजह से सब्जियों के पौध विक्रेताओं की परेशानियां बढ़ गई (Plant seller suffering in Karsog) है. जहां वे इस सीजन में लाखों की कमाई करते थे वहीं क्षेत्र में बारिश न होने से (Drought in Karsog) किसान शिमला मिर्च, बैगन, टमाटर व तेज मिर्च की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं. जिससे पौध विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है.

कुल्लू के शमशी स्कूल में बीएड प्रशिक्षु ने बच्चों की डंडे से की पिटाई, अस्पताल में चल रहा विद्यार्थियों का इलाज

जिला कुल्लू के राजकीय माध्यमिक पाठशाला शमशी में (Shamshi School Kullu) एक बीएड प्रशिक्षु पर सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पीटने का मामला सामने आया है. प्रशिक्षु अध्यापक पर स्कूल की सातवीं कक्षा की पूरी क्लास के छात्र-छात्राओं की पिटाई करने का आरोप है. वही, प्रारंभिक शिक्षा विभाग कुल्लू के उपनिदेशक सुरजीत राव का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है और विभाग की टीम भी जांच में जुट गई है.