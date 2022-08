भाजपा नेता प्रवीण शर्मा नहीं रहे, भाजपा-कांग्रेस नेताओं ने जताया दुख

भाजपा के पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा का निधन हो (Former BJP minister Praveen Sharma passes away) गया है. उनके निधन पर भाजपा-कांग्रेस नेताओं ने दुख जताया है.

हिमाचल पंचायत चुनाव 2022: सोलन में 11 पंचायतों में निर्विरोध चुने गए वार्ड सदस्य

सोलन उपचुनाव में 11 पंचायतों में वार्ड सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया (Solan by elections) है. जबकि 2 वार्ड सदस्यों, प्रधान और पंचायत समिति पद पर 10 अगस्त को चुनाव होने (panchayat by election in Solan) है.

हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार की जयंती: कैबिनेट मंत्री समेत कांग्रेस नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन

हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार के 116 वें जन्मदिन (Himachal founder yashwant parmar) पर आज उन्हें प्रदेश भर में याद किया (YS Parmar Birth Anniversary) गया. इसी कड़ी में शिमला और नाहन में कैबिनेट मंत्री समेत कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया.

मुकेश अग्निहोत्री का सोशल मीडिया पर ऐलान, 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने देंगे 1500 रुपए

हिमाचल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पर हलचल मच (Mukesh Agnihotri posted on social media) गई है. अग्निहोत्री ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 हर महीने देने का ऐलान कर दिया.हालांकि कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है.

हाईकोर्ट का पर्यटन विकास निगम को आदेश, प्रार्थी को 6 माह के अंदर दें सेवानिवृत्ति लाभ

प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले में पर्यटन विकास निगम को आदेश दिए कि वह (high court orders tourism development corporation) प्रार्थी को 6 माह के भीतर उसके सेवानिवृति लाभ जारी करें.

Road Accident In Kullu: भरठी- धार सड़क पर ट्राला गिरा, एक की मौत, 2 घायल

उपमंडल बंजार में भरठी धार सड़क पर गधिहार में एक ट्राला सड़क से नीचे गिर गया. इस सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो (road accident in kullu) गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनका कुल्लू अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद बंजार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा.

Landslide In Paonta Sahib: मानल-कांटी मशवा रोड पर भूस्खलन से आवाजाही बंद

पांवटा साहिब के मानल-कांटी मशवा सड़क पर भूस्खलन होने से बुधवार रात से आवाजही बंद (Landslide on Manal Kanti Mashwa Road) है. इस कारण रात से सड़क पर जाम लगा हुआ है. वहीं, आज सुबह से रास्ते को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.

ED का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार, राजनीति से प्रेरित है नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर छापेमारी: प्रतिभा सिंह

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने नेशनल हेराल्ड के कार्यालयों पर ईडी की छापेमारी (ED raid on national herald office) को राजनीति से पेरित करार (Pratibha on national herald case) दिया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं.

KINNAUR: जंगल में मिला सिक्योरिटी गार्ड का शव, गोली लगने से हुई मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

किन्नौर के सब-स्टेशन बौक्टू में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगने से मौत होने का मामला सामने आया (Security guard dies in kinnaur) है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और उसे पोस्टमार्टम के लिए शिमला भेज दिया है. हालांकि अभी मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

नाहन डिग्री कॉलेज में भिड़े छात्र, जमकर चले लात घूंसे, 5 चोटिल, देखें वीडियो

नाहन डिग्री कॉलेज में बुधवार दोपहर को एसएफआई व एबीवीपी के गुटों में मारपीट हुई. इस घटना में 5 छात्रों को चोटें आई हैं. बता दें कि इन दिनों कॉलेज में एडमिशन चली हुई हैं. एबीवीपी व एसएफआई (clash in nahan degree college) द्वारा गाइडेंस ब्यूरो भी लगाए गए हैं. दोनों संगठन छात्रों को अपने अपने संगठन में जुड़ने के लिए बैठकें भी कर रहे हैं. इसी दौरान बुधवार दोपहर को एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं में झड़प व मारपीट हुई, जिसमें 5 छात्र घायल हुए हैं. वहीं, नाहन पुलिस थाना सदर के प्रभारी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि कॉलेज में दो गुटों में मारपीट की जानकारी मिली हैं. आईओ को कॉलेज में जांच के लिए भेजा गया है.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, कहीं ज्यादा कहीं कम होगी बारिश

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा.कहीं ज्यादा कहीं कम बारिश होगी.

ये भी पढ़ें: Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 965 नए मामले आए सामने, 24 घंटों में 4 लोगों की मौत