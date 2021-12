खबरां पहाड़ां री

शिमला च बैंक कर्मचारियां री हड़ताल, सरकार जो दितेया अल्टीमेटम

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस सार्वजनिक क्षेत्रां रे बैकां रे निजीकरण रे खिलाफ हन कन्ने इसी रे विरोध च बैंक कर्मचारी दो दिन री हड़ताल करा दे हन. इसी कड़ीया च बैंक कर्मचारियां द्वारा वीरवारा जो उपायुक्त कार्यालय शिमला (bank employees strike in shimla) रे बाहर जोरदार प्रदर्शन कितेया गया.

चिड़गांव च अगी रा तांडव, दो मकान जली ने राख, 12 डंगर भी जिंदा फूके

राजधानी शिमला री चिड़गांव तहसील रे दिउदी गांवां च आगजनी री (Fire incident in Deodi village) घटना सामणे आई है. घटना च दो घर जली ने पूरी तरह ते राख होई गए कन्ने 12 डंगर भी अगी री भेंट चढ़ी गए कन्ने 3 होर मकानां जो भी बड़ा नुकसान पहुंचेया है.

विजय दिवस री 50वीं वर्षगांठ, सीएम जयराम ए शहीदां जो कितेया नमन

Swarnim Vijay Diwas: विजय दिवस री 50वीं वर्षगांठ (Swarnim Vijay Diwas) पर हिमाचल प्रदेश रे सीएम जयराम ठाकुर ए सैनिकां रे शौर्य जो याद कितेया. सीएम जयराम ठाकुर (cm jairam thakur on vijay diwas) ए केहा कि 16 दिसंबर, 1971 च भारतीय सेना री वीरता रे अगे पाकिस्तान री सेने आत्मसमर्पण कितेया कन्ने बांग्लादेश जो आजादी मिली थी. इस ऐतिहासिक जीत रे नायक भारतीय सेना रे वीर जवानां जो नमन.

Bank Strike In Himachal: निजीकरण रे विरोध च बैंककर्मियां री हड़ताल

Bank Strike In Himachal: सार्वजनिक क्षेत्र रे बैंकां रे निजीकरण रे विरोध च (bank workers strike against privatisation) यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (united forum of bank Himachal) ए हड़ताल रा आह्वान कितेया है. हिमाचल प्रदेश च बैंक कर्मचारियां री हड़ताल रे चलदे लोकां जो परेशानियां रा सामना करना पैदा है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ए दसेया कि संसद रे चालू सत्र च बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश कितेया जादा है ताकि सार्वजनिक क्षेत्रां रे बैंकां रा निजीकरण कितेया जाई सके.

बिलासपुर च कुपोषित बच्चेयां री संख्या बढ़ी

जिला बिलासपुर च कुपोषित बच्चेयां री संख्या काफी ज्यादा बढ़ी (malnourished children increased in Bilaspur) गई है. ऐसे च जिला प्रशासन हुण इसरे खिलाफ जिले भर च इक पोषण अभियान चलाणे जादा है जिसरे संदर्भ च डीसी बिलासपुर री अध्यक्षता च इक बैठक (dc bilaspur meeting on malnourished children) रा आयोजन कितेया गया. इस दौरान डीसी ए संबंधित विभाग रे अधिकारियां जो निर्देश दिते कि गंभीर रूप कन्ने मध्यम कुपोषित बच्चेयां री निगरानी लेई 15 दिनां रे भीतर शिविर आयोजित कितेया जाए, ताकि कुपोषित बच्चेयां जो जरूरी पोषण रे प्रति जागरूक कितेया जाई सके.

सदर तहसीलदार ए बिलासपुर बस अड्डे रा निरीक्षण करी ने चार दुकानदारों पर कसा शिकंजा

बुधवारा जो सदर तहसीलदार हरि सिंह यादव ए बिलासपुर बस अड्डे री जांच (Sadar Tehsildar inspected Bilaspur bus stand) किती. जांचा रे दौरान अतिक्रमण (Encroachment problem in bilaspur bus stand) कन्ने अपणी दुकानां जो सबलेटिंग (subletting problem in bilaspur bus stand) पर दिते जाणे वाले दुकानदारां पर कार्रवाई (action against encroachment and subletting in bilaspur) भी कीती गई. वहीं, जिन दुकानदारें कई सालां ते अपणी दुकान रा रेंट नी दिती रा, तिनां जो भी विभाग री ओर ते नोटिस जारी किते गए कन्ने दुकानां जो खाली करवाणे रे आदेश जारी किते गए.

Mohan Bhagwat Himachal Tour: संघ प्रमुख मोहन भागवत रा हिमाचल दौरा

Rss Chief Mohan Bhagwat Himachal Tour: संघ प्रमुख मोहन अजा ते तीन दिवसीय हिमाचल प्रदेश रे दौरे पर रेहणे. आरआरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (Rashtriya Swayamsevak Sangh chief in Kangra ) वीरवार प्यागा 11:30 बजे गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे, जिथी तिनां रा जोरदार स्वागत कितेया गया. जिस रे बाद मोहन भागवत आरएसएस कार्यालय कांगड़ा पहुंचे, जिथी कार्यकर्तां रे कन्ने बैठक होई.

सोलंग नाला च स्थानीय लोकें लेह मनाली हाईवे पर बंद कीती गड्डियां री आवाजाही

कुल्लू जिले री पर्यटन नगरी मनाली रे सोलंग नाला इलाके च प्रशासन रे आदेश ते नाराज लोकें लेह मनाली हाईवे जाम (traffic jam in manali) करी दितेया. जिसते गड्डियां री लंबी लाईनां लगी गई. स्थानीय लोकां रे विरोध (solang nala people protest) जो देखदे होए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर मौके पर पहुंचे कन्ने लोकां जो समझाई बुझाई ने ट्रैफिक बहाल करवाया.

Kullu Police: अफीम री खेती रा आरोपी गिरफ्तार, 2020 ते चला था फरार

कुल्लू जिले रे ठेला इलाके च साल 2020 च अफीम री खेती रे मामले च फरार आरोपी ए जो पुलिस री टीम ए गिरफ्तार (opium cultivator arrested in kullu) करी लितेया है. आरोपी (Absconding accused of opium cultivation kullu) साल 2020 ते ही फरार चला दा था. कुल्लू पुलिस री टीम लगातार आरोपी ए री तलाश लेई छापेमारी भी करा दी थी. वहीं, हुण आरोपी घनश्याम जो गिरफ्तार करने च पुलिस री टीमा जो सफलता हासिल होई है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ए मामले री पुष्टि कीती है.

solan private dental college: टीचरां री कमी जो लेई ने डीसी कार्यालय रे बाहर प्रदर्शन

सोलन च प्राइवेट डेंटल कॉलेज (solan private dental college) च टीचरां री कमी पर छात्रां रा विरोध प्रदर्शन (Demonstration of dental students in Solan) जारी है.डीसी कार्यालय बाहर प्राइवेट डेंटल कॉलेज रे छाएं अपणा विरोध जताया. इस मौके पर एसएफआई री जिला इकाई ए भी इस विरोध प्रदर्शन च (SFI support to students in Solan) डेंटल कॉलेज रे छात्रां रा साथ दितेया.

