40 हजार सालां ते भारत रे लोकां रा DNA एक जेड़ा: मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) प्रमुख मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwat) हिमाचल प्रदेश रे कांगड़ा च आयोजित इक कार्यक्रम च इक बार फिरी देश रे डीएनएन रा जिक्र कितेया. मोहन भागवत ए केहा कि 40 हजार साल पहले ते ही भारत रे सारे लोकां रा डीएनए समान (dna of all people in india has been same) है . ये आज रा डीएनए मैपिंग दसां. अहें समान पूर्वजां रे वंशज हन, अहांरे पूर्वजां रे कारण अहांरा देश कन्ने संस्कृति फले फूले हन. यूनान, रोम, मिस्र जेड़ी संस्कृतियां मिट गईं, लेकिन अंहारे पूर्वजां रे त्याग कन्ने बलिदान रे कारण अहें आज भी हन.

चंबा च नवजात बच्ची जो लावारिस छड्डेया

चंबे रे न्यू बस स्टैंड रे बल इक घर रे बाहर लावारिस हालत च नवजात बच्चा मिलणे ते सनसनी फैली गई है. फिलहाल पुलिस ए बच्चे जो कब्जे च लेई ने मेडिकल कॉलेज चंबा च भर्ती करवाया है. मामला दर्ज करी (Newborn abandoned case in chamba) ने पुलिस छानबीण च जुटी गई है.

पीस मील कर्मियां री हड़ताल खत्म

20 दिनां ते जारी पीस मील कर्मियां री प्रदेश व्यापी हड़ताल हुण खत्म होई गई है. परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ए बीओडी री मीटिंग च पीस मिल कर्मियां जो अनुबंध च लाणे री मांग स्वीकार करी लीती गई है. नाहन स्थित वर्कशॉप च पीस मील कर्मचारी औजार (Piece meal workers strike ended) लेई ने बसां जो दुरुस्त करने च जुटी गए हन. रविवार जो टूल डाउन स्ट्राइक पर बैठे सारे पीस मील कर्मियां रा जिला सिरमौर टेक्निकल यूनियन ए वर्कशॉप च स्वागत कितेया.

IGMC रे इमरजेंसी लैब च 24 घंटे फ्री होणे हेपेटाइटिस बी कन्ने सी रे टेस्ट

आईजीएमसी (igmc hospital shimla) च हुण हेपेटाइटिस बी कन्ने सी रे टेस्ट इमरजेंसी लैब च 24 घंटे फ्री (hepatitis test free in igmc) होणे. हेपेटाइटिस-बी रे लक्षण जोड़ां च दर्द, पेट च दर्द, उल्टी कन्ने कमजोरी रा अहसास हुंदा है. हमेशा थकान रा लगणा. स्किन का रंग पीला होई जाणा कन्ने आखीं रा सफेद हिस्सा भी पीला पैई जाणा. बुखार आई जां कन्ने यूरिन रा रंग भी गाढ़ा होई जां.

एक गलती कन्ने फंसी गए 10 लाख रुपये

आए दिन लोकां जो ठगी रा शिकार बनाए जादा है. ऐड़ा ही ठगी रा इक मामला साइबर थाना शिमला च सामणे आया है. राज्य साइबर थाना शिमला (cyber police station shimla) च प्रवीण कुमार नामक बंदे शिकयत दर्ज करवाई कि विदेश ते इक जनांने तिसने संपर्क कितेया कन्ने केहा कि अगर सैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहें तां तिनां जो काफी फायदा होणा, जिस बारे च जनाने तिनां जो ऑनलाइन ट्रेडिंग रा तरीका दसेया. बाद च तिनां जो मालूम होया कि साइबर अपराधी द्वारा ठगी रे उद्देश्य ते कंपनी रा सॉफ्टवेयर डेसिंग करी ने ठगी जो अंजाम दितेया गेया है.

ग्राम पंचायत नेरी री प्रधान रा आरोप

राजधानी शिमले रे कन्ने लगदी ग्राम पंचायत नेरी री प्रधान मंजूषा नरवाल ए प्रशासन पर अनदेखी रा आरोप लगाया है. तिनें केहा (Pradhan of Neri Panchayat Shimla) कि गांव रे विकास लेई जो भी योजनाएं बनाई जांदी हैं, सैं फाइलां च ही दफन होई जांई. जिसते पंचायत रा विकास नी होई पाया है. तिनें केहा कि इस संबंध च तिनें डीसी जो अवगत करवाया था, लेकिन हाले तक कोई निर्णय नी होई पाया है.

Shimla HRTC Board Meeting: 3 महीने च मिलणी करुणामूलक आधार पर नौकरी

हिमाचल पथ परिवहन निगम (Himachal Road Transport Corporation) च तैनात ड्राइवर कन्ने कंडक्टर यदि ऑन ड्यूटी दुर्घटना रा शिकार होएं तां तिनां जो परिजनां जो तीन महीने रे भीतर करुणामूलक आधार पर नौकरी दीती जाणी. शिमला च एचआरटीसी री निदेशक (HRTC Board meeting in Shimla) मंडल री बैठक रे बाद परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ए मीडिया ने गल करदे (Minister Thakur press conference in Shimla) होए केहा कि फैटल कन्ने नॉन फैटल मामलेयां च आश्रितां जो तीन महीने रे अंदर उचित नौकरी दीती जाणी.

कांग्रेस ए भड़काए सवर्ण कन्ने दलित वर्ग रे लोग: सत्ती

satpal singh satti accused the congress: राज्य वित्त आयोग रे अध्यक्ष कन्ने भाजपा रे पूर्व मुखिया सतपाल सिंह सत्ती (Satpal Singh Satti on congress) ए कांग्रेस पर बड्डा आरोप लगाया है. तिनें दावा कितेया कि हाल ही च सवर्ण वर्ग रे लोकां द्वारा किते गए आंदोलन कन्ने दलित वर्ग रे विरोध जो भी कांग्रेस ए परोक्ष रूप ते भड़काया.

कांग्रेसी बरसाती मेंढक, चुनावां च ही कुएं ते निकली ने टर्राएं: हंसराज

कांग्रेसी बरसाती मेंढक जो महज चुनावां च ही अपणे कुएं ते निकली ने टर्राना शुरू करी दें. नेता प्रतिपक्ष पिछले 4 सालां ते अपणी भूमिका ही नी निभाई पाए हन. हिमाचल प्रदेश विधानसभा रे उपाध्यक्ष हंसराज ए हमीरपुर च मीडिया कर्मियां ने रूबरू होंदे होए ये बयान दितेया है. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर कटाक्ष (Deputy Assembly Speaker on Mukesh Agnihotri) करते होए तिनें केहा कि कांग्रेस (Hansraj on Congress in Hamirpur) रे शुरू ते ही हालात बेहद ही खराब रहे हन.

FIRE IN MANDI: भरारपट्ट गांव च घर च लगी आग, लाखों रा नुकसान

जोगिंदरनगर उपमंडल रे भरारपट्ट गांव च (fire in bhararpatt village mandi) आगजनी री घटना च करीब 7 ते 8 लाख रुपये रा नुकसान होया है. कड़ी मशक्कत रे बाद ग्रामीणां री मदद ते अगी पर काबू पाई लितेया गया. गनीमत रेही कि आगजनी री इस घटना च कोई जानी नुकसान नी होया. आग लगणे रे कारणां रा फिलहाल पता नी चली सकेया है.

