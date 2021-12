हमीरपुर: जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में महिला मशीन ऑपरेटरों के साक्षात्कार में युवाओं ने रूचि नहीं दिखाई. यहां पर कंपनी रोजगार देने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसे ढूंढने से भी बेरोजगार नहीं मिले. 50 पदों के लिए भर्ती की जानी थी, लेकिन 17 अभ्यर्थी ही (interview of private companies in Hamirpur) रोजगार कार्यालय तक पहुंच पाए.

यहां तक की जिला रोजगार कार्यालय की (Interview in Employment Office Hamirpur) तरफ से सूचना भी युवाओं को दे दी थी, लेकिन रोजगार कार्यालय में महज 17 अभ्यर्थी पहुंचे. जिसमें से महज छह अभ्यर्थी ही चयनित हुए. अन्य अभ्यर्थियों ने जाने से इंकार कर दिया. पंजाब की एक निजी कंपनी ने सुबह साढ़े दस बजे साक्षात्कार लेना शुरू किया. कंपनी को मशीन ऑपरेटरों के 50 पदों के लिए साक्षात्कार (Interview for 50 posts of Machine Operators) लेना था. इन पदों के लिए अभ्यर्थी आठवीं पास या इससे ऊपर और आयु 18 से 30 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी पात्र थे, लेकिन जिले के युवाओं ने इसमें कोई रूचि नहीं दिखाई.

साक्षात्कार के लिए महज 17 युवा पहुंचे. वहीं, यह साक्षत्कार महिलाओं के लिए थे, लेकिन महिला अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम रही. जिस कारण कंपनी ने तीन पुरूष अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया. कंपनी चयनित उम्मीदवारों को 7228 रुपये से 12,553 रुपये तक मासिक वेतन देगी. जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद (District Employment Officer Sudha Sood) ने कहा कि साक्षात्कार के लिए 17 अभ्यर्थी पहुंचे थे. जिसमें से छह अभ्यर्थी ही चयनित हुए. अन्य अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार नहीं हुए.

