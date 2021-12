हमीरपुर: विजय दिवस की गोल्डन जुबली पर हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर में 16 दिसंबर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. हर वर्ष 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के विजय दिवस (Golden Jubilee of Vijay Diwas) के रूप में मनाया जाता है. वहीं, 16 दिसंबर 2021 को युद्ध की विजय के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में इस आयोजन के सिलसिले में हमीरपुर के श्यामनगर में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के पूर्व सीएमडी कर्नल (Ex-Servicemen Corporation Himachal Pradesh) शौर्य चक्र विजेता विधीचंद लगवाल (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आयोजन समिति की एक बैठक आयोजित हुई.

इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई. गोल्डन जुबली समारोह में 35 के लगभग शहीदों की परिजनों और वीर नारियों को इस समारोह में सम्मानित किया (Families of martyrs will honored in the ceremony) जाएगा. समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में सब एरिया पठानकोट डिप्टी जीओसी 21 के ब्रिगेडियर संदीप शारदा शामिल होंगे. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल (सेवानिवृत्त) करेंगे. शुक्रवार को आयोजित हुई इस बैठक में समारोह के पूरे रूपरेखा तय की गई है और ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है. इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए डोगरा बैंड पठानकोट की टुकड़ी (Dogra band pathankot) भी कार्यक्रम में शामिल होगी.

इस दौरान पूर्व सीएमडी कर्नल शौर्य चक्र विजेता विधीचंद लगवाल (सेवानिवृत्त) ने बताया कि 16 दिसंबर को विजय दिवस में पूरे देश भर में मनाया जाता है. डोगरा रेजीमेंट का बैंड 15 दिसंबर को ही हमीरपुर में पहुंच जाएगा. 16 दिसंबर को सुबह कार्यक्रम 11:00 बजे शुरू होगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों और वीर नारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया (Martyrs Families will be honored with memento) जाएगा. वहीं, ऐतिहासिक गांधी चौक पर बैंड की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है. इस बैठक में समारोह की रूपरेखा तैयार कर ली गई है. उन्होंने सभी फौजी परिवारों (Famalies of military personals) से इस समारोह में भाग लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान (Paramilitary Force personnel in Himachal) और उनके परिवार भी इस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें.

