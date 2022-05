हमीरपुर: हमीरपुर जिले में पड़ रही प्रचंड गर्मी (Scorching heat in Hamirpur) ने फल और सब्जी विक्रेताओं (Fruits and vegetables Vendors in Hamirpur) के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. प्रचंड गर्मी की वजह से इन विक्रेताओं के फल और सब्जियां 1 दिन भी नहीं टिक पा रहे हैं. रोजाना इसी उम्मीद में फल और सब्जियां उतारी जाती हैं कि आज मुनाफा होगा, लेकिन शाम होते-होते मुनाफे की उम्मीद घाटे में बदल जाती है. आलम यह है कि अब इन दुकानदारों के लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी बड़ी चुनौती बन गया है.

गर्मी के प्रकोप के चलते फल और सब्जी विक्रेताओं को तो नुकसान हो ही (fruits and vegetable getting spoiled in summers) रहा है, लेकिन लोगों को भी फ्रेश सब्जियां और फल नहीं मिल पा रहे हैं. जिले में गर्मी का पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके चलते फल-सब्जियों का रंग उड़ गया है. फल और सब्जी विक्रेता सब्जी मंडी से कुछ हद तक फ्रेश सब्जियां ला रहे हैं, लेकिन दुकान में सजाने के 4 से 6 घंटे के भीतर ही फल और सब्जियां खराब हो रही हैं. गर्मी के कारण खराब हो रहे इन फलों और सब्जियों को खरीदने में लोग भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे दुकानदारों की बिक्री लगातार गिर रही है.

गर्मी ऐसी की रोजाना खराब हो रही फल-सब्जियां.

फल विक्रेता मदन कुमार ने बताया कि गर्मियों में अब तक उन्हें 65 हजार तक का नुकसान हो चुका है. प्रचंड गर्मी की मार फल और सब्जियां नहीं झेल पा रही हैं. इस वजह से लगातार उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण फल और सब्जियों का रंग फीका पड़ जाता है, जिस कारण ग्राहक इन्हें नहीं खरीदते हैं. उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह से घाटा बढ़ता रहा, तो उन्हें दुकानदारी समेटनी पड़ेगी.

उन्होंने कहा कि फल-सब्जियों के खराब होने के चलते ग्राहकों का रुझान भी दुकानों की तरफ कम होता जा रहा है. ऐसे में दुकानदारों को रोजाना नुकसान झेलना पड़ रहा है. वहीं, स्थानीय व्यक्ति अश्विनी शर्मा ने बताया कि इन दिनों लोगों का फल और सब्जियां खरीदने का मन ही नहीं कर रहा. गर्मी की वजह से फल और सब्जियां का रंग फीका पड़ जाता है, जिस कारण यह सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की सब्जियों और फलों का सेवन सेहत पर विपरीत असर डाल सकता है.