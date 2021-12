हमीरपुर: जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (new Variant Omicron in himachal) की संभावनाओं को देखते हुए विदेशों से आए 49 लोगों को होम क्वारंटाइन (49 people home quarantine in hamirpur) पर रखा गया है. हर दिन सरकार की तरफ से विदेशों से आने वाले लोगों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा (District Administration Hamirpur alert from Corona)की जा रही है. इस सूची के आधार पर हर दिन आंकड़ा बदल रहा है. इन 49 लोगों में से 5 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब में भेजे गए थे जो कि नेगेटिव पाए गए हैं.

होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की निगरानी आशा वर्कर के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है (himachal corona update). सात दिन के होम क्वारंटाइन के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी इन लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट करने की हिदायत भी जारी की गई है. निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि इनमें से कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो जीनोमिक टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजे जाएंगे. इनके प्राथमिक संपर्क में आए लोगों की पहचान 12 घंटे के भीतर करनी होगी और उन्हें भी तुरंत होम क्वारंटाइन करके उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे.



मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर आरके अग्निहोत्री (CMO Hamirpur Dr RK Agnihotri) ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशों पर जिला में विदेशों से आने वाले लोगों की निगरानी रखी जा रही है. इस विषय पर हेल्थ सेक्टर से वर्चुअल रूप से स्वास्थ्य सचिव के साथ प्रदेश भर के तमाम डीसी और सीएमओ की बैठक (DC and CMO meeting with health secretary) हुई है जिसमें जरूरी दिशा निर्देश मिले हैं. वर्तमान समय में जिला में 49 लोग होम क्वारंटाइन (49 people home quarantine in hamirpur) में रखे गए हैं. हर दिन यह आंकड़ा बदल रहा है सरकार की तरफ से हर दिन विदेश से आने वाले लोगों की सूची साझा की जा रही है.

इस सूची के आधार पर ही लोगों से संपर्क कर उन्हें घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है. आशा वर्कर के माध्यम से केंद्र पर निगरानी पूरी तरह से रखी जा रही है. डॉक्टर ने कहा कि जिला कोविड हेल्थ सेंटर आयुर्वेदिक अस्पताल (District covid Health Center Ayurvedic Hospital) को बनाया गया है. उन्होंने माना कि लोगों में नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (new Variant Omicron in himachal) लेकर काफी भय है. उन्होंने कहा कि इस संक्रमण का खतरा कहीं अधिक है ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है.

