धर्मशाला: धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र (himachal vidhan sabha session 2021) के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट (opposition walkout from himachal assembl) किया. सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष (Hp vidhan sabha winter session second day) की ओर से विधायक जगत नेगी (MLA Jagat Negi on bjp government) ने नियम 67 के तहत पुलिस जवानों में पनप रहे रोष और उनके परिजनों पर बनाए गए मामलों पर चर्चा की मांग की लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसको लेकर व्यवस्था नहीं दी गई जिसके चलते विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए ओर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

इस दौरान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में आज पुलिस कर्मियों में पनप रहे रोष पर चर्चा के लिए सदन में नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की गई थी (Opposition uproar in the house on the demands of police personnel) लेकिन व्यवस्था नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि पुलिस जवान प्रदेश की सुरक्षा के लिए (Hp winter session 2021) दिन रात जुटे होते हैं. लेकिन ये सरकार उनकी अनदेखी कर रही है. प्रदेश सरकार द्वारा जेसीसी की बैठक में अन्य कांटेक्ट कर्मचारियों को नियमित करने का 3 साल से 2 साल कार्यकाल कर दिया लेकिन पुलिस जवानों जिन्हें 8 साल बाद वित्तीय लाभ मिलते हैं उनके हक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया जिस कारण पुलिसकर्मियों (hp vidhansabha winter session 2021) को मजबूरन वर्दी पहनकर मुख्यमंत्री आवास पर रोष प्रकट करने पहुंचना पड़ा.



जगत सिंह नेगी ने कहा कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर आए तो परिजनों ने उनके काफिले को रोककर उनके समक्ष अपना रोष व्यक्त किया, लेकिन इस सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने के बजाय उनके खिलाफ मामले बनाए जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. (Himachal Assembly winter session 2021 update) उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी भले ही अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, लेकिन विपक्ष पुलिस जवानों के साथ हैं. उन्होंने कहा कि ये सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन जन हित के मुद्दों को विपक्ष उठाता रहेगा.

