धर्मशाला: हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाला खड़ा डंडा रोड भारी बारिश की चपेट में आ गया है. दलाई लामा मंदिर जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है. वहीं, पैदल यात्रियों भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं इस रोड के टूटने के बाद जो मलबा गिरा है, उसकी चपेट में कुछ लोगों के रिहायशी मकान और वाहन भी आये हैं.

मैक्लोडगंज-धर्मशाला खड़ा डंडा मार्ग पर भूस्खलन: स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली है. हालांकि लोक निर्माण विभाग ने भी जेसीबी मशीन को भूस्खलन वाली जगह के लिए रवाना कर दिया है और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश होने के कारण खड़ा डंडा रोड पर अचानक से भूस्खलन हो गया, जिसके चलते सड़क मार्ग वाहनों के लिए अवरुद्ध हो गया है.

धर्मशाला-खड़ा डंडा मार्ग भूस्‍खलन के कारण बंद. (वीडियो)

कांगड़ा में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्ता: बता दें कि जिला कांगड़ा में पिछले कुछ समय से भारी बारिश (Heavy rain in Kangra District) हो रही है. ऐसे में बरसात के कारण जिले में विभिन्न जगहों पर भूस्खलन (landslide in kangra ) हो रहा है ऐसे में जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सभी लोग अपने घरों पर ही रहें और अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें. हालांकि प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी सभी तैयारियां भी पूरी की हुई हैं.

1130 करोड़ का नुकसान: बता दें कि इस सीजन में 29 जून से 18 अगस्त तक भारी बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 1130 करोड़ (1130 crore loss due to rain in Himachal) रुपए का नुकसान हो चुका है. गुरुवार को प्रदेश में 7 लोगों की मौत हुई और 6 घायल हुए. अब तक पूरे राज्य में विभिन्न हादसों में मौत का आंकड़ा 213 पहुंच गया है. इसके अलावा अलग-अलग दुर्घटनाओं में 353 लोग (353 injured in the rainy season in Himachal) घायल हो गए.

