धर्मशाल: शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्मचारी एवं पेंशनर्स कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा (Vice President Ghanshyam Sharma) ने कहा कि सोमवार को राजधानी शिमला में बैठक कर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर राज्य भर में चल रहे तूफान को शांत कर दिया जाएघा. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अगर देश प्रदेश को किसी ने उभारा तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) हैं.

घनश्याम शर्मा ने कहा, कोविड की वजह से देश विदेश की आर्थिक व्यवस्था डामाडोल हुई है. जिसका असर कर्मचारियों, पेंशनर्स, और मजदूर वर्ग पर भी पड़ा ,लेकिन देश और प्रदेश की सरकार तमाम समस्याओं का हल निकालने कि कोशिश कर रही हैं. भाजपा सरकार ने कर्मचारियों, पेंनशर्स और मजूदरों को उनका वेतन और पेंशन रुकने नहीं दिया. देशभर में ऐसा काम करने वाला हिमाचल प्रदेश इकलौता प्रदेश है. उन्होंने कहा,प्रदेश में ओपीएस (old pension scheme in Himachal) को लेकर काफी बवाल है. कर्मचारियों को ओपीएस (old pension scheme) के संबंध में बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. बैठक सोमवार को राजधानी शिमला के सचिवालय में दोपहर 2 बजे कमेटी हॉल में होगी.



उन्होंने बताया कि उनके साथ वार्ता करके उनकी समस्या का कोई न कोई निदान निकालेंगे. प्रदेश के पेंशनर्स भी संघर्ष पर हैं, इन्हें भी वार्ता के लिये बुलाया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी कोशिश है इनकीं मांगों का शीघ्रता से निपटारा हो. घनश्याम शर्मा ने कहा मेरी नियुक्ति में देरी हो सकती,लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के सहयोग में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी . 11 हजार करोड़ का बहुत बड़ा अमाउंट प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया.