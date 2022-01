चंबा/डलहौजी: पूरे देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते देश के अलग-अलग राज्यों में बंदिशें भी लगाई जा (hotels bookings cancelled in Dalhousie) रही हैं. कोरोना के कारण लगी बंदिशों का असर अब हिमाचल में पर्यटन कारोबार (tourism business in himachal) पर देखने को मिल रहा है. दरअसल पिछले दिनों हिमाचल में हुई बर्फबारी के कारण प्रदेश के लगभग सभी पर्यटन स्थलों के होटल पर्यटकों द्वारा ऑनलाइन बुक कर दिए गए थे, (omicron alert in himachal) लेकिन बंदिशों के कारण पर्यटक बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं.

वहीं, पर्यटन नगरी डलहौजी में भी देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले पर्यटकों की ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि अलग-अलग राज्य ने अपने-अपने हिसाब से बंदिशें लगाई हैं. बता दें, होटल्स में 60 से 70 फीसदी बुकिंग रद्द हो गई हैं. होटल एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ मनोज चड्ढा ने बताया है कि बर्फबारी के कारण काफी संख्या में डलहौजी पहुंच रहे थे और उन्हें इस बार अच्छा कारोबार होने की भी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से ओमीक्रोन का खतरा बढ़ा है. उसके चलते अब पर्यटकों की बुकिंग भी रद्द हो रही है. हालांकि पहले से ही बुकिंग हो रही थी लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द करवा दी है, जिसके चलते कारोबारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कोराना के चलते डलहौजी में 70 फीसदी बुकिंग रद्द.

मनोज चड्ढा ने कहा कि नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron case in himachal) के खतरे को देखते हुए अलग-अलग राज्यों ने कड़ी बंदिशें लगा दी हैं. जिसके चलते पर्यटक अपनी बुकिंग रद्द करवा रहे हैं. दरअसल प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर दोगुनी रफ्तार के साथ बढ़े (corona cases in himachal) हैं. ऐसे में पर्यटक जिन्होंने पहले से बुकिंग करवा रखी थी, वह बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं. जिसका होटल कारोबार को नुकसान हो रहा है. उन्होंने बताया है कि काफी संख्या में बुकिंग अब रद्द हो रही है.

ये भी पढ़ें: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी