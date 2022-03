नाहन-कुमारहट्टी NH-907A की इस खासियत से गडकरी खुश, Tweet करके कही ये बड़ी बात: नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे-907ए पर स्थापित हुआ रोलिंग बैरियर गॉर्डेल सिस्टम रोल मॉडल बनकर उभरा है. वहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस रोलिंग बैरियर गॉर्डेल सिस्टम (Rolling Barrier Guardrail System) पर खुशी व्यक्त की है. आखिर रोलिंग बैरियर गॉर्डेल सिस्टम है क्या जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें...

शिमला में तिरंगा यात्रा निकालकर SFJ की धमकी का दिया जवाब, विक्रमादित्य सिंह ने कही ये बात:एसएफजे के (Sikh For Justice) अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से भेजे जा रहे धमकी भरे संदेशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा मंगलवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा (Tiranga Yatra IN Ridge Maidan Shimla) निकाली गई. तिरंगा यात्रा विधानसभा चौक से रिज मैदान पर तक निकाली गई जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कांग्रेस और बीजेपी के नेता गलतफहमी में, प्रदेश में इतिहास रचेगी आम आदमी पार्टी : शेर सिंह ठाकुर:6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में एक (Aam Aadmi Party roadshow in Mandi) रोड शो किया जाएगा. जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हिस्सा लेंगे.यहां पढ़ें पूरी खबर...

मुकेश अग्निहोत्री पर वीरेंद्र कंवर का पलटवार, बोले: भाजपा की नहीं, कांग्रेस की आबकारी नीति से हुआ घाटा: कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (Virendra Kanwar on Mukesh Agnihotri) ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार की आबकारी नीति के कारण प्रदेश के खजाने को लाभ पहुंचेगा तथा इससे अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लगानें में काफी मदद मिलेगी. उन्होंने यह बातें मंगलवार को हमीरपुर भरनांग गांव में पंचायत भवन का शिलान्यास करने के बाद कही. यहां पढे़ं पूरी खबर...

UPSC टॉपर टीना डाबी दोबारा करेंगी शादी, 22 अप्रैल को जयपुर में लेंगी सात फेरे: UPSC टॉपर टीना डाबी फिर शादी के बंधन में बंधने (UPSC topper Tina Dabi is getting married again) जा रही हैं. वर्ष 2016 की आईएएस टॉपर टीना डाबी अब 2013 बैच के आईएएस प्रदीप गवांडे से शादी करने जा रही हैं. सूत्रों की माने तो दोनों 22 अप्रैल को जयपुर के एक निजी होटल में शादी करने जा रहे हैं. इससे पहले आईएएस टीना डाबी ने अपने बैच के ही अतहर आमिर से विवाह रचाया था. ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका और दोनों का तलाक हो गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में माननीयों का वेतन-भत्ता 2.10 लाख रुपये मासिक, ऐसे बढ़ती है पूर्व विधायकों की पेंशन: हिमाचल में इस समय एक विधायक को वेतन और भत्ते (Salary and allowance of honorables in himachal) मिलाकर 2 लाख 10 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है. वहीं, पूर्व विधायक को 36 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलती है. इसमें महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ दी जाएं तो पूर्व विधायक करीब-करीब एक लाख रुपया मासिक पेंशन का हकदार बन जाता है. पूर्व विधायकों की पेंशन उनके विधायक रहने की अवधि के अनुरूप बढ़ती है. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में तिरंगा यात्रा निकालकर SFJ की धमकी का दिया जवाब, विक्रमादित्य सिंह ने कही ये बात: एसएफजे के (Sikh For Justice) अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से भेजे जा रहे धमकी भरे संदेशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा मंगलवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा (Tiranga Yatra IN Ridge Maidan Shimla) निकाली गई. तिरंगा यात्रा विधानसभा चौक से रिज मैदान पर तक निकाली गई जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नगर परिषद हमीरपुर की हुई बैठक, सदर विधायक ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश: सदर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद में बैठक (city council hamirpur meeting) का आयोजन किया गया है, जिसमें कई विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया था, ताकि शहर में बिजली-पानी की व्यवस्था दुरुस्त किया जा सके. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में शहर वासियों को कूड़ा-करकट, बिजली पानी आदि की समस्याएं से ना जूझना पड़े, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

अब जंगल नहीं जलाएगी चीड़ की पत्तियां, तैयार उत्पादों से महिलाओं को मिल रहा रोजगार: कुल्लू में सजे 10 दिवसीय शिल्प मेले में चीड़ की पत्तियों से तैयार किए विभिन्न उत्पाद (products made from pine leaves) सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. मेले में देशभर के शिल्पकारों के विभिन्न उत्पाद हैं. वहीं, बंजार की थाटीबीड़ की 20 महिलाओं के समूह की ओर से बनाए गए चीड़ की पत्तियों के उत्पाद सबको भा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगी: सुरेश कश्यप: भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक (hp bjp meeting) के बाद प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप (suresh kashyap on bjp foundation day) ने कहा की भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम को विधानसभा स्तर पर मानने जा रही है. इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 कार्यकर्ता प्रति विधानसभा क्षेत्र भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें : POSITIVE BHARAT PODCAST: कॉमेडियन के अलावा गजब के क्रांतिकारी थे उत्पल दत्त, इस वजह से जाना पड़ा था जेल