कश्मीर : जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षाबलों के मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा (LeT) का एक आतंकवादी मारा गया. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में गांदरबल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू (Encounter breaks out ) हो गयी है. वहीं, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के रजवार इलाके के नेचामा में मुठभेड़ हुई. यहां पुलिस और सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया है. विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है.